完成初始戰力驗證 黑鷹突擊作戰隊成軍

2017-12-12

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購的「黑鷹」直升機陸續返國，日前完成初始戰力驗證，並在昨天舉行「黑鷹」突擊直升機作戰隊成軍典禮，作戰隊的成立有助於強化我國陸空整體作戰戰力，並且提升機動突擊作戰能力。

陸軍航空特戰指揮部舉行航空第六○二旅突擊作戰隊成軍典禮，由司令王信龍上將主持，並邀請三百餘位官兵代表及眷屬到場觀禮。

航特部指出，黑鷹直升機可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中指管等任務，且裝設先進的航空電子系統，未來將持續勤訓精練各項飛行及保修技能，建構陸軍優質戰力，成為捍衛台海安全最有力的屏障之一。

陸軍是以「新型通用直升機」為計畫名稱，向美國採購六十架UH-60M黑鷹直升機，用以汰換老舊的UH-1H直升機，總經費達到八四六．七三億元，全案要在民國一○九年完成。

但先是前總統馬英九任內決定要將其中的十五架移交空勤總隊使用，蔡英文總統上任後，空軍出身的國防部長馮世寬又要再移交十五架給空軍使用，汰換已服役卅年的S-70C直升機，不僅引發朝野立委質疑軍方建軍規劃混亂，陸軍內部也有不滿的聲浪傳出。

官員表示，空軍救護隊現有的S-70C直升機，機齡已經十分老舊，但出勤率高，加上該型直升機的使用時數將屆，若是還要繼續使用，恐怕會出現極大的作業風險及不安全性，必須及早以新機來執行任務。

軍方官員透露，國防部已敲定十五架黑鷹直升機移交空軍的具體時程。這十五架黑鷹直升機，會配合美國交機的時程，分成三批移交空軍，首批兩架會在本月中旬移交空軍，第二批為六架，規劃明年六月交給空軍，第三批七架在明年十二月移交。

陸軍黑鷹直升機外觀塗裝採墨綠色，遠看接近黑色，黑鷹直升機移交空軍十五架後，屆時外觀塗裝不會改變，僅在機身及機尾塗上救護隊的十字型標誌以資識別。