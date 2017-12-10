升學主義觀念／捨不得孩子早就業 「金手獎」多讀科大

2017-12-10

〔記者林曉雲、蔡亞樺、劉婉君、蘇孟娟／綜合報導〕高職生投入職場的比例並不高，主因是社會仍有嚴重的升學主義觀念，高職畢業生能力無法馬上對準就業需要，學用落差問題大，家長也捨不得孩子太早就業。學者建議，政府應全面盤點高職類科，對準產業所需進行大規模調整，協助高職和產企業的真實合作，讓學生學到技能，但也要避免學生淪為廉價人力。

技藝競賽得主技術好 卻選保送升學

缺工嚴重的傳統機械業，對板金、鑄造、汽車修護等人才需求孔急，取得全國工業類技藝競賽金手獎的選手技術成熟，更是業界最愛，不過，獲得保送國立科大的金手獎得主，多數選擇繼續升學。

台北市大安高工校長陳貴生不諱言，高職生投入職場的比例並不高，尤其工科學校相對少，學生大部分仍選擇升學，但產業人力需求確實急迫，針對高職生舉辦的全國技藝競賽會場，就有企業廠商直接提供就業機會。

學者建議盤點需求 技職務實致用

台北南港高工校長劉美慧則表示，希望能學習德國體制，實力重於學歷，讓人才從國中一路培養到高職、大學，大學端可採計為年資，但家長觀念要先破除，目前大多仍期待孩子能繼續升學。

曾任屏東縣教育處長、台中市教育局長的中山大學教授顏慶祥建議，政府積極建立媒合平台與協調功能，全面盤點高職類科對準產企業需求，才能使高職教育走回務實致用之路。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳褔濱表示，廣設大學之後，高職教育變成升學導向，導致職業技能不夠深入，家長也認為只有高職文憑不夠，扭曲技職教育發展方向，推動高職和產業合辦專班是正確方向，但不要再走回頭路去推五專復辟。

台北市松山家商老師張文昌表示，八成高職生畢業後會升學，因此教學較著重於學生的升學基本能力，導致只有標榜以實作為主的高職或專班，學生畢業即就業的比例才較高。他提醒，即使就業率很高的建教合作案，實習工作仍應有輪調，才能使學生多元學習，而非淪為廉價人力。