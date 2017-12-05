2017-12-05

記者鄒景雯／特稿

在這波的勞基法再修正過程中，有一個非常奇特的現象是，我們的產官學界，似乎沒看到有人好好地把先進國家的做法，詳細地拿出來進行比較制度的研究；大家只有一個籠統的概念，國外很彈性，但是怎麼彈性法，才能確保勞權，又能兼顧市場機制？這個社會居然停留在知其然不知其所以然的層次對峙，真是到了必須深刻自省的地步。

當大家都有強烈需求，希望知道其他國家是怎麼演進的，這就顯示了多數國人已意識到我們現有老舊的勞基法，早就已經不符現代百業的需求。事實上，只要動手查資料，有關資訊不難取得，但為何無人揭露？這是一個有趣的提問。

就以美國的制度為例，美國勞動部所制定的公平勞動基準法，很清楚地對照出台灣勞基法的過時與僵固。美國基本上將受雇者分為兩類，一類是採取責任制者，適用者有明確的規範，包括管理職、行政職、專業職三類；這三種人也並非漫無標準，必須符合薪資固定的基準，同時要達到薪資門檻，過去是年薪二萬三六六○美元，後來提高到四萬七四七六美元。此外，其執行相關職務的時間還得超過總工時的一半以上，也就是確實是以管理、行政、專業為主要工作內容者。屬於責任制者，一週的標準工時是四十小時，實際工作如果超過這個時間，並沒有加班費，因此是任務完成導向。

第二類是非責任制者，在一週四十小時標準工時之內，做多久、領多少，如果超過四十小時，經勞資協議，受雇者同意加班，資方必須以一．五倍的薪水來支付，工時並沒有上限的規定，這就形成非常典型的市場機制，員工想加班，要看資方願不願意付這個價，同樣的，資方需要人手加班，也要看員工的需求。

美國的勞動法令，就多元的勞動市場進行了起碼的分類，台灣則是一部戒嚴時期的舊法，修修補補不可得，甚至還受到少數激進的絕對主義者的拉扯，意圖阻礙其大翻修的可能性，或者民選者以大政府自居，一度以為自己是人民生活與工作的指導者，管到脫離現實，導致民調暴跌，現今總算迷途知返。

昨晚，民進黨立院黨團快刀斬亂麻，完成初審程序，將勞基法全部打包送院會協商。這個程序，是不得不然，但理性的人都理解，這次的修法只是把上次修法所造成的傷害，進行止血，及時補救而已，我們的勞基法遠遠落後產業快速發展的步調，仍存而未解，是一個不爭的事實，這需要有為的主政團隊以及成熟的社會共識，通力合作來進行更周延的持續檢視。

如果能踏出這一步，台灣才得以告別鎖國式的內耗，有更大的內聚力，朝國際接軌邁進。