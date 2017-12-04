2017-12-04

記者鄒景雯／特稿

行政院最近被稱為「功德院」，賴清德也被改號「賴功德」，甚至昨天在行政院門口的勞團，就勞基法再修正進行陳抗，演出的是誦經落髮「做功德」；功德二字被這樣對待，相信絕對不是一個世代所充斥的價值觀，否則，這恐怕會是這個世代本身很大的一個危機。

什麼叫做真理？不論如何爭辯，最起碼都應該以事實作為基礎，相信不會有太多人反對。以這樣的通則，看待功德事件，絕大多數的人也會一目瞭然。

十一月廿四日，賴揆在出席衛福部「一九六六長照服務專線開通記者會」時，全文是這樣說的：「所以我們做這個事情，照顧老人可能薪水三萬多元，好像不值得，工作困難條件、環境已超過忍耐程度，愛心施展有一點困難，我在這裡要勉勵第一線照服員，把它當作功德台灣的社會理念、做善事的行為。真有碰到困難，希望衛福部也有機制解決，不要讓照服員在第一線獨自面對、獨自承擔，他只有兩種選擇：繼續忍耐或離開工作，這樣不好，這要隨時檢討、隨時調整，讓整個制度更加周延。」

一字一句，完整重讀這段敘述，要理解賴清德想要表達的原意，一點也不困難，他既無照服員應該領低薪的理所當然，也無要求對照服環境逆來順受的延伸引導，鮮有人會因此產生惡意連結。然而這段談話被片段截取之後，經過網路，發展出後來的「虛擬效應」。

稱為虛擬，就是不真實的。在一個不真實的事情進行個人的投射，那成了什麼？易言之，行政院、賴清德，乃至勞基法的修正，沒有一個是不可以批評的，但是以所謂的「功德」來作為攻擊的論據，這很難讓人感到敬佩，從而對於其訴求爭取較多人聆聽，也會成為障礙。

「功德」這件事，至少反映了兩個問題，一個是對相當多的世代來說，功德，也就是行善，做好事，如果將之與自己的工作相結合，並沒有很大的違和感，甚至可以是精神上的撫慰，何以對某個世代來說，卻與「幹話」劃上等號？如果是因斷章取義被誤導，那麼在瞭解全部原文後，還要維持相同的認知嗎？如果答案為「是」，那麼這個世代的臉譜已經浮現。

另一個是，在歷史的進程中，一點都不缺少年輕世代衝撞既有體制的事蹟，細數各國的經驗，凡是掄起左派理想旗幟的革命者、運動家，多數是愛國者，他們打擊的是皇權、帝制、腐敗，思考的是群體的利益，寧可犧牲小我，甚至拋頭顱、灑熱血。但是今天在台灣，這個世代給不少人的印象是，他們爭執的，似乎總是在還他們七天假，有些還是莫名其妙的威權節日；週休二日不能移動，強制全體都要照辦；上班八小時，多一點就是過勞死的格局之中打轉。兩相比較，鮮少涉及大我層次的探討。老實講，稱他們是左派，是言重了，前述其所關心的，僅僅只是一己的確幸而已。

相信，以上二者，全是誤會。因為，每個世代都會過去，每個世代也都會掌權，每個世代更要為自己的世代負責，這是顛撲不破的循環與世道。