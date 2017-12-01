政治獻金明細 強制上網公開

2017-12-01

政治團體轉型前 也須揭露

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化政治獻金的公開透明，避免金錢與政治權力的不當勾稽，行政院長賴清德昨在院會拍板「政治獻金法修正草案」，明定未來個人與企業捐贈政治人物與政黨的政治獻金明細，都要強制上網公開，包括愛國同心會等政治團體，未來兩年未轉型為政黨或社會團體以前，也必須上網強制揭露政治獻金明細等會計報告書。

內政部次長花敬群表示，目前監察院上網公開的資料，只有會計報告書的收支結算表，這次修法若經立院三讀通過，則會計報告書的廿五項內容都要全部上網公開，包括個人與企業捐贈政治獻金的明細。

內政部官員表示，在立院完成修法後，共有廿五項會計表單，將全部公告在電腦網路，包括平衡表、個人捐贈收入明細表、營利事業捐贈收入明細表、人民團體捐贈收入明細表、匿名捐贈收入明細表、人事費用支出明細表、業務費用支出明細表、公共關係費用支出明細表、選務費用支出明細表、繳庫支出明細表、超過三萬元之收入與支出明細表、地方黨部銀行存款明細表、中央及各地方黨部支出彙總表等。

保護個資 隱匿身分證字號

據悉，包括企業捐贈的公司名稱及個人捐贈者的姓名，未來都將上網公開，不過為保護個資，個人的身分證字號將不會揭露。官員表示，上網公開的資料將不會揭露企業的特性，以免引發企業界的疑慮。

立法院已三讀通過「政黨法」，要求政治團體在兩年內完成轉型，內政部因應政治團體轉型過渡期，這項「政治獻金法」的修法也準備對該法施行以前依據人團法成立的團體進行納管。

對於鄉鎮長參選人申報收受政治獻金的起始時間，目前規定是從任期屆滿前四個月起，至次屆選舉投票日前一日止，這次修法則將收受政治獻金申報期間，從四個月延長為八個月。

內政部官員表示，基於罷免活動也屬於選舉活動的一部分，未來擬於下一波修法時，納入罷免活動也可收政治獻金，但會同步做完整的配套規劃。