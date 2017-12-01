月薪不到3萬 今年減21.9萬人

2017-12-01

五月受僱者平均月薪37703元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院長賴清德日前喊話，「上市櫃公司與國際級企業起薪三萬元以下太低了」。根據行政院主計總處調查，今年五月受僱者平均月薪三萬七七○三元，較去年增加六○九元或一．六四％，為近六年最大增幅；不過，有三○五．一萬人月薪不到三萬元、占三十三．九六％，月薪不到四萬元更有五九四．四萬人、占六十六．一六％。

主計總處官員說明，二○○九至二○一○年，每月經常性收入（具兩份以上工作採計主要工作收入，未含加班費、獎金、紅利等）不到三萬元的受僱者高達三六○萬人上下、約占四成五；近幾年來月入不到三萬元的人數及占比已逐年下降，今年月入不到三萬元較去年減少二十一．九萬人或二．七六個百分點，月入五萬元以上則增加八萬人或○．七四個百分點。

月入5萬以上 增加8萬人

主計總處調查，今年五月全體受僱就業者八九八．五萬人，每月主要工作經常性收入平均三萬七七○三元；其中，全時受僱者八六一．六萬人，平均月入三萬八六五六元，增六二○元；部分時間受僱者三十六．九萬人，平均月入僅一萬五四四二元，增四五五元。

另外，主計總處指出，今年五月失業者四十三．一萬人，曾遇有工作機會占三十九．○六％，未去就業原因以「待遇太低」占四十六．○八％最多；其餘未曾遇有工作機會者，尋職遭遇困難以「待遇不符期望」占二十五．九八％居多，「找不到想要做的職業類別」占二十五．六四％居次，「專長技能不合」也占二十一．三一％。至於失業者生活費用來源，以「靠原有儲蓄」及「由家庭支持」占五十七．八八％及四十一．○五％居多。