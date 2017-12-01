賴揆：一例一休修法 為壯大台灣

2017-12-01

〔記者李欣芳、彭琬馨、曾韋禎／台北報導〕政院推動勞基法修法，鬆綁七休一等規定引發爭議，閣揆賴清德連兩天與民進黨立委餐敘整合意見，他昨接受三立電視專訪坦言，做為行政院長，「我不去碰一例一休的問題，對我來講我可免去這一場辛苦的過程」，但我們要推動國家進步，「壯大台灣才是我要考慮的」！所以該修法就要修法，即便碰到挑戰，也應該要有這個擔當說明清楚，向社會負責。

賴清德說，根據勞動部統計，一例一休實施到現在，受影響的勞工有十九％（指收入減少），其中有六十％的人想再去兼差，否則沒辦法維持家計。一例一休之後有十九％的勞工更忙、更累，錢賺得更少，中小企業也遭遇到困難。

他指出，民意調查顯示現行一例一休有六十六％的民眾認為不好，應該要修，包括國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲都公開呼籲過，認為「一雙鞋子，怎麼可能讓兩千三百萬人來穿」？

賴揆說，行政院的一例一休修法版本，與民進黨團充分協調，草案公告之後，有六十％幾的民眾是支持的，所以我們有信心。

被詢及為何外界還會有修法是百年大倒退的說法？賴揆表示，如果每天八個小時工時不變，就沒有所謂百年大倒退的問題。

有關政院版勞工排班間隔訂為原則上十一小時，經勞資協商同意可縮為八小時；賴清德說，批評者對這個條文有一些誤解，因為目前的間隔就是八小時，根本不是十一或十二小時，去年法令修訂通過是十一小時，可是一直都沒有執行，根本沒有日出條款，為什麼沒有執行，是因為考慮到有一些行業或是排班調班的特殊性，必須要給予彈性。