波蘭國際指揮大賽首獎 楊書涵台灣第一人

2017-11-30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學音樂系校友、廿八歲青年楊書涵參加波蘭費特伯格（Fitelberg）國際指揮大賽，在全程網路直播下連闖三輪賽事，成功勇奪「金指揮棒」首獎，更是台灣首度有人獲得此項殊榮。

台師大表示，楊書涵畢業自台師大音樂系碩士班，目前就讀德國柏林漢斯．艾斯勒音樂學院，主修管弦樂指揮，兩年前獲指揮大師慕提（Riccardo Muti）親自指導，累積經驗；今年七月也受邀赴日參加太平洋音樂節指揮學院，獲選成為正取學員之一。

而為紀念波蘭指揮大師費特伯格，其學生自一九七九年創辦「費特伯格國際指揮大賽」，每四至五年舉辦一次，吸引全球數百名優秀青年指揮家報名，今年共有五十人通過甄選參賽，而楊書涵勇闖三關，最後在廿五日傳回捷報，成功拿下首獎與二萬五千歐元獎金。

楊書涵回憶賽事指出，這屆的指定曲與其他賽事不同，參賽者要比三輪賽事，每一輪的指定曲都由大會準備Ａ、Ｂ兩首，直到上台前卅到五十分鐘才抽籤決定，等於一人必須準備十二首作品，曲目量非常具挑戰性，比賽時間也長，競爭激烈加上曲目複雜的情況，對指揮家的挑戰相當艱辛，加上賽事現場透過網路直播，參賽者一舉一動毫無保留地被檢視，也增添難度。

獲獎讓楊書涵非常激動，也很感恩，他強調，感謝父母親一路走來的支持，對自己期許希望未來走好指揮之路，並說：「盼透過指揮，把我對音樂最深刻的感動傳遞給每一位團員與聽眾。」