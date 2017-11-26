銀行團擬展延慶富保證金 立委說不

2017-11-26

〔記者彭琬馨／台北報導〕獵雷艦案持續延燒，國防部要求慶富出具的預付款保證金即將到期，若參貸銀行未同意展延，慶富標案恐面臨違約。據悉，銀行參貸團上週一召開會議研議是否展延，民進黨立委羅致政昨受訪時直言，獵雷艦案另起爐灶還有機會，再拖下去只是「早死晚死的差別」；民進黨立委郭正亮也說，國防部應壯士斷腕，否則只是拖延國艦國造進度。

籲國防部速壯士斷腕

據悉，銀行聯貸團上週一曾召開會議，研議是否讓慶富展延支付預付款保證金。羅致政受訪表示，國防部應早點清理戰場，慶富目前財務出現問題，「現在做不下去、以後也做不下去」，若現在就儘快解約，拖延時間不會那麼長；民進黨立委王定宇指出，他個人反對展延，認為造艦案「越早解約，對國防部越有利」，呼籲國防部應在時機成熟時刻儘快解約。

促即刻啟動解約程序

民進黨立委蔡適應受訪時強調，聯貸主辦銀行一銀應從專業評估角度，判斷慶富是否有履約能力，不該以「國防部是否續建」做為銀行團判斷預付款保證金是否展延的標準；蔡呼籲，一銀應從金融控管角度評估慶富提出的還款計畫，是否有履約能力，再來判斷此案展延的可行性。

時代力量立委黃國昌在臉書批評，銀行團想幫慶富喬展延還款保證一事「已經破（局）了」，強調他將緊盯慶富，要求國防部即刻啟動解約程序。