一例一休修法 政院盼明年1月三讀

2017-11-25

「無意與立院對立」 賴揆：儘早解決對勞資都好

〔記者李欣芳、施曉光、蘇芳禾／台北報導〕勞基法修正草案因在野黨祭出冗長發言策略，未能在前天完成初審，可能無法於年底完成修法、趕在明年元旦適用。行政院長賴清德昨表示，尊重立法院審查程序，一例一休修法「沒有時間表」。

尊重立院審查程序

行政院高層表示，勞基法修法何時通過，以賴揆說法為準，政院無意與立院對立，畢竟得尊重立院。不過，政院私下期盼，透過民進黨團在明年元月加開臨時會，完成修法。

至於新版勞基法能否在明年元旦上路？民進黨團總召柯建銘表示，民進黨的立場很清楚，希望能夠順利且愈快愈好，但也深知審查過程一定不會順利，「民進黨能忍讓儘量忍讓，但至少我們認為臨時會總該過吧？」

民進黨團將連署召開臨會

據了解，民進黨團已有連署加開臨時會的心理準備，勞基法修正草案，最快也要民進黨召委在十二月四日排審時，才有可能出委員會，在野黨團勢必拉下協商，加上還要一個月的協商期，因此評估年底前無法三讀，加開臨時會已是勢在必行。

賴揆昨出席衛生福利部的記者會表示，勞基法修法審查從上週起就有具體進展，包括答詢完畢、排了公聽會，前天進入逐條審查階段，特別感謝立院及黨團的辛苦，希望後續能理性審查，讓勞基法符合社會需要。

對於新版勞基法可能無法趕在明年元旦上路，賴揆表示，政院可以決定自己的期程，但一旦送進立院，必然要尊重立院的程序，所以沒有時間表。

不過，賴揆表示，現在一例一休僵化的制度，造成資方經營缺少彈性，勞工工作安排也缺少彈性，站在政院的立場，當然希望能夠儘早解決，這是比較好的。

國民黨主席吳敦義則表示，一例一休修法內容還是有很多讓勞工團體與工商企業之間沒有達到雙贏，且缺乏必要的程序，應該多開幾場公聽會，讓北、中、南不同產業勞工發表意見；一例一休的問題已存在一年多，不差這幾天，應該把勞資的意見拉近一點，共創雙贏。