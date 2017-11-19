王定宇質疑軍方受高層指示 協助慶富展延輸出許可

2017-11-19

〔記者彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕針對慶富案，民進黨立委王定宇昨進一步質疑，由於生產獵雷艦需向美國洛克希德‧馬丁公司購買相關設備，須有美國政府開立的武器輸出許可證明；但慶富依約需在二○一五年十一月繳交輸出許可證明，最後卻得以展延至隔年一月，他因此質疑，國防部當時是否受馬政府高層指令，才會讓慶富輸出許可過期兩個月，還繼續展延。

軍方人士對此僅說，「全案已由司法偵辦中」。

「想辦法讓慶富繼續得標」

王定宇表示，據他掌握的資料顯示，慶富案有兩次轉折點，前者為放寬投標廠商標準，由原先「投標即須附上輸出許可」，改為「得標十個月後出示」；後者則是讓慶富得標後，兩次無條件展延已到期的輸出許可證明。

王定宇指出，依據海軍內部公文顯示，二○一五年四月至七月間，海軍數度去函慶富，提醒輸出許可證明是造艦重要文件，務必如期取得，否則就得依合約解約；直到二○一五年九月，慶富仍無法如期取得輸出許可，海軍高層還因此協助慶富去函美國在台協會與國軍駐美軍事代表團，詢問美方是否能協助慶富取得合作廠商的輸出許可證明。

王定宇認為，由於出具輸出許可，廠商就要付錢，因此展延輸出許可合約，等於「想辦法讓慶富繼續得標」。他指出，國防部積極協助慶富取得輸出許可「既違反合約規定、也不符國家利益」，質疑恐有高層指示，才讓慶富過期兩個月，直到二○一六年一月才繳交輸出許可證明。

時代力量立委黃國昌也在臉書表示，二○一五年行政院前秘書長簡太郎介入「協調」的二○五億聯貸案仍尚未查明，呼籲法務部長與檢察總長「不要再睡」，應儘快展現積極作為，釐清相關案情。

此外，聯貸銀行團替慶富造船擔保的「預付款保證金」將在十一月二十八日到期，若銀行團決定不為慶富展延，該筆錢將被國防部沒收。據透露，由於此事對慶富財務直接影響有限，如軍方欲和慶富解約，「不會只用這個條件」，但因慶富先前已被第一銀行判定違約，如銀行團不願再為慶富背書，代表慶富財務已雪上加霜。