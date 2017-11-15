外勤勞工免打卡 各行業都適用

2017-11-15

〔記者李欣芳、李雅雯／台北報導〕目前不少行業的外勤勞工，依規定要進辦公室打卡，行政院長賴清德昨主持「加速投資台灣專案會議」，決議未來經常在外工作的勞工，只要經勞資雙方約定有出勤紀錄的合適記載，就可不必打卡。

勞動部表示，預定在本月三十日修正的「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，會列明相關規定。

勞動部解釋，修正原因在於，本來的指導原則中僅列出新聞媒體工作者、電傳勞動工作者、外勤業務員和汽車駕駛等四類工作者，此為舉例性質；在勞基法施行細則中就有說明，各行各業出外勤的人員都能適用勞雇雙方約定記載出勤時間的方式，勞工要配合回報出勤開始、結束時間，雇主則應善盡登載義務。但此舉例可能造成外界誤會，只有這四類型工作適用不需回公司打卡的狀況，因此會將文字修正得更精確，避免誤解。

國發會主委陳美伶表示，勞動部今也將完成修正「勞工健康保護規則」，未固定為三百人的事業單位，勞工健康服務的護理人員可特約辦理。

陳美伶指出，在鬆綁之前，勞工人數在三百人以上的事業單位，須僱用勞工健康服務護理人員，不允許特約；勞工人數在六千人以上的第一類事業單位，須僱用專任勞工健康服務醫師。

鬆綁後，勞工人數五十人至二九九人的事業單位，得以「特約」方式配置勞工健康服務護理人員；勞工人數浮動、未固定為三百人以上的事業單位（扣除短期性、臨時性工作、派遣人員），得以特約方式辦理；勞工健康服務醫師全部得以特約方式辦理。