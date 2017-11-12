APEC》宋楚瑜與川普握手寒暄 和習近平友善互動

2017-11-12

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會昨閉幕，我方領袖代表宋楚瑜與美國總統川普在會議開始前握手寒暄。宋楚瑜昨並未多談與中國國家主席習近平互動過程，僅說雙方有「自然、友善」的互動，但他沒有被授權進行政治談判。

APEC領袖峰會昨進行閉門會議，廿一個經濟體領袖齊聚一堂。宋楚瑜與習近平前日在與企業領袖對話會議、東協領袖非正式對話與晚宴中三度同台。

參與APEC會議的國發會主委陳美伶透露，在東協領袖非正式對話會議結束後，大家於候車區等待車隊到來，習近平正要離開、雙方距離拉近，習與宋便握手寒暄，簡短交談。代表團成員立委李鴻鈞轉述，宋、習兩人在晚宴入場前的房間內，也自然互動，但談了什麼不便公開。

歡迎晚宴時，領袖們沿著長桌坐成一列，東道主越南國家主席陳大光夫婦在正中間，陳大光右側是習近平，雖然宋楚瑜也坐在右側，但與習之間隔了印尼總統夫婦、川普與泰國總理夫婦等人。晚宴中據李鴻鈞觀察，宋和川普也有自然互動，和左右的泰國總理帕拉育和新加坡總理李顯龍互動最多。

宋楚瑜昨在記者會說明，他在多個場合中不僅與川普互動，也和美國國務卿提勒森、國務院次卿向農及白宮幕僚長凱利都有交流，雙方都非常關心彼此友情與互動。例如他在閉門會議裡，和川普及國際貨幣基金總裁拉加德分享台灣中小企業發展經驗，他並未多談與習近平互動過程，僅說雙方有「自然、友善」的互動，但他沒有被授權進行政治談判。

與普廷互動熱切

宋楚瑜也提到和其他國家領袖的交流，包括他與墨西哥總統潘尼亞尼托談及台灣協助墨西哥賑災，和汶萊首相包奇亞談及政治領導力，與緬甸實質領導人翁山蘇姬交流，與寮國總理西蘇里分享台灣發展山區農業經驗。宋楚瑜也在領袖閉門會議中與各界分享台灣重視婦女權益，以及為因應氣候變遷做出的努力等話題。

在公開畫面中，宋楚瑜和李顯龍、秘魯總統庫辛斯基與俄羅斯總統普廷互動熱切，也與東協國家柬、寮、緬領袖握手寒暄，會議時泰國總理帕拉育還和宋楚瑜分享喉糖，晚宴中宋及女兒宋鎮邁也和汶萊首相包奇亞、翁山蘇姬與紐西蘭總理阿爾登等人交談、合影。