上市櫃不到3萬薪 餐飲、保全業較多

2017-11-11

紡織大廠：月薪超過3萬 工廠還是招不到人

〔記者王憶紅、陳永吉、陳炳宏、陳柔蓁、洪友芳／綜合報導〕國內上市櫃公司及國際企業起薪不到三萬元，以餐飲、飯店、零售、保全業等最多；另外，半導體上市櫃公司生產線技術員起薪也不到三萬元，但加上獎金及分紅等，平均月薪在三萬元以上。

半導體技術員 月均薪逾3萬

王品門市正職人員加上全勤的月薪約二萬八二○○元，王品指出，過去以來一直就在薪資議題進行討論。晶華飯店則表示，正職員工月薪二．五萬元起跳，另提供三餐、制服、三節及績效獎金等，加起來應有三萬元以上。

W Hotel人力資源總監張淑娟表示，目前超過三分之二員工起薪有三萬元以上，飯店業比較特殊，有供餐等其他福利，單純只看起薪有一點失衡。她認為，若基本薪資要調漲到三萬元，短期還是會對企業造成衝擊，應有完善配套。

家樂福則指出，去年已將月薪二．五萬元以下的門市正職員工按不同比例調薪，所有正職員工起薪均高於政府規定，希望所有工作一、二年以上的員工，透過績效考核，將月薪往三萬元以上調整。

另外，目前積極切入無限家Café生活館的中興保全，在人力銀行網站開出門市人員需求，月薪二．三萬到二．六萬元。中興保全表示，門市營業人員的基本薪資不容易超過三萬元，每個產業有不同的特性，上市公司在考量員工薪酬時，也須顧慮股東權益，沒有辦法訂出一個薪資底限

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力麗：年輕人不願從事製造業

紡織業雖是傳統產業，但月薪都有三萬元。力麗、宏遠位於台北辦公室最基層的業務助理，月薪都有三萬元，工廠員工還會加上生產獎金及輪班、夜班等津貼。力麗高層指出，即使月薪超過三萬元，工廠還是招不到人，因為年輕人大多不願從事製造業，所以薪水不是問題，人力短缺才是問題。

至於半導體上市櫃公司，包括台積電、南亞科、矽品、京元、崇越等公司均表示，一般大學畢業工程師起薪均超過三萬元，生產線技術員僅需高中畢，若沒經驗，目前業界行情起薪約二．五萬元以下，但加上季獎金、分紅等，平均月薪超過三萬元。