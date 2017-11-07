寵物管理「照」得住？ 擬推狗臉辨識

2017-11-07

植入晶片成效不佳 流浪犬增

〔記者林彥彤／台北報導〕零撲殺政策二月上路，各地收容所狗滿為患，坊間更傳出流浪狗傷人事件。昨於立院，有立委要求加強寵物植入晶片，但新上任的農委會畜牧處長謝耀清回應指出，晶片成效不佳，未來擬改推「狗臉辨識」，透過生物辨識及人工智慧，可記下狗貓等寵物外觀和體型作為辨識；曝光的新構想隨即引發熱議。

全國犬隻目前植入晶片、寵物登記僅約六成。立委張麗善指出，零撲殺上路後，各地收容所爆滿，反造成流浪犬增加，建議農委會應從源頭加強落實貓狗一出生就須植入晶片的規定。

但謝耀清回應，植入晶片的確成效不佳，目前農委會已在研發新技術，未來將改成狗臉辨識方式建立管理系統。

畜牧處動保科科長江文全說明，有與學校合作開發技術，將透過生物辨識及人工智慧系統，可記下狗貓外觀和體型作為辨識依據，規劃明年投入三百萬元研發，若成功開發將可簡化寵物登記、影像處理等流程。不過，未來要否強制推動，則需估算成本，若高於晶片，恐不會推此政策。

新畜牧處長曝奇招 立委質疑

動保科指出，傳統晶片需近距離掃描，新技術希望未來可用手機較遠距離掃描狗鼻紋、體形，就可辨識有無登記、登記主人名等。國外有專利技術，國內也希望研發出自己的技術，因寵物市場越來越大。

張麗善表示，狗貓外型會隨年紀改變，新系統能否改善管理現況，持懷疑態度。

台大獸醫系教授費昌勇表示，狗臉辨識技術確有可能做到。但他強調，要解決流浪狗問題不是靠晶片或辨識系統，而是落實家犬絕育，全台寵物登記高達一百四十多萬隻，卻僅八十幾萬隻絕育，而母狗一胎平均可生五隻，落實絕育才可控制數量。

要幫貓狗拍照建檔 工程龐大

不具名獸醫說，要幫數百萬的狗貓等寵物拍照建檔，是龐大工程，問題仍在政府有無管理，否則飼主仍會投機避開寵物登記。動保團體也認為，寵物臉部辨識須結合飼主資料，辨識度也須有高正確率，籲設法提高晶片植入率，才是正途。