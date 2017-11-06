2017-11-06

記者林良昇／特稿

在宣稱「維持現狀」的大旗下，對於「台巴斷交」這件重要大事，台灣的反制、抗議，最後只是輕輕放下，平心而論，中國也許可以看到台灣方面「滿滿的善意」，但是在台灣的外交處境、國際空間上，中國又何曾縮手？軟土深掘，莫此為甚。

三個多月來，情勢演變仍有脈絡可循。據了解，我方官員赴中受限於處長級、陸委會只剩下科長級，我方卻對中國官員來台無層級限制，面對此情形，政府的確深入評估，是否可限制台辦官員來台層級，至少尋求「對等」，但最令人意外的是，最大的阻力竟是來自台灣內部。

據悉，台灣部分工商團體是反對的最大聲音。這些團體向政府反映，中國方面的台辦給予這些工商團體許多幫助，對他們赴中國投資提供相關服務。他們對政府喊話，稱若限制中國官員來台，採取緊縮措施，對於產業的發展會有影響，甚至嚴重到經濟層面。

事件發展代表著什麼？代表台灣所謂的「國際空間」、台灣的「利益」，早被工商團體放在「個人利益」之下了；當然，我們完全不必訴諸愛國情操，也無所謂對錯，最嚴重的是，這可以看到中國對台灣各層面的介入之深，已深入骨髓，到了需要刮骨療傷的程度。

馬主政八年期間，號稱兩岸交流最「昌盛」，但也造成大量依賴中國的嚴重後果，大環境籌碼盡失，軟肋被掐，所剩的屈指可數，不僅經濟不見起色，人民生活沒有更好，國際空間更乞憐於中國，自己卻被扒得一點都不剩，如同賣火柴的小女孩，燒光火柴點燃夢想，火柴燃盡升上天堂。

衡量國際現實，善意不可免，但方法也不能少；善意來自「對等」，絕非上下扈從，兩岸、外交並非一切，最重要的還是提升自己，改變過度依賴中國的不良體質，擺脫強權威脅，讓無論是台灣或所謂的中華民國「正常化」，說到底，這是艱困難行的道路，但非走不可。