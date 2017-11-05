中國挖牆角 積極拉攏多明尼加、海地

2017-11-05

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文結束南太平洋出訪行程，雖然我在南太的六友邦相對穩定，但政府高層透露，中國幾乎對台灣所有邦交國都有動作，而駐多明尼加、駐海地的中國貿易發展辦事處更是積極，雖說現在多國是穩住了，但也是暫時的，「老實說，要是對方出重手，我們根本沒辦法。」

北京宣布金援多明尼加8.2億美元

政府高層表示，即使在馬政府八年，「外交休兵是表面上，中國在檯面下的動作也沒有停過。」像過去的中國駐巴拿馬貿易發展辦事處，一直很活躍，巴拿馬最後也與台灣斷交；而中國駐多明尼加貿易發展辦事處這幾年來也相當活躍，辦事處代表傅新蓉還曾任國台辦政黨局副局長，傅長袖善舞、外交手腕靈活；中國也在海地積極活動。

中國駐多明尼加貿易發展辦事處三日宣佈，將斥資八．二億美元，在多國執行三項計畫，包括廢棄物焚化廠、天然瓦斯廠及多功能水力發電計畫。

高層解釋，中國的「金錢外交」，除政府投入外，也會要求國企到特定國家投資基礎建設、進行政治性採購，「即使賠本生意也照做」；幾十年前，台灣的國營事業會進行政策性採購，以協助外交工作，「現在有哪個國營事業會配合？」

要挖哪個國家 由習近平拍板

他坦承，台灣之前花了很大功夫，穩住多國邦交，「別人也有幫我們」，不過「穩住也是暫時的，對岸要拿就有機會拿，只是願不願意出那麼高的價碼」，如果對方要突襲，我們根本沒有那麼多的資源。

官員透露，即使是相對穩定的南太友邦國家，有一些國家也會與中國討價還價。不少友邦都在「喊價」，不見得對方開個價碼，中國就願意接受，彼此都在摸底與計算，畢竟中國有一百七十多個邦交國，如果付給少數國家高價碼，也會惹得其他國家不高興；至於要挖哪個台灣邦交國，相信不是中國外交部作得了主，一定是由中國領導人習近平拍板。

對於美國總統川普即將訪中，官員分析，美中關係仍在變化，大國在面對中國的態度，正如澳洲前總理艾伯特曾說的對中政策是「貪婪與恐懼」（greed and fear），一方面冀望中國廣大的市場，另一方面又擔心安全威脅。