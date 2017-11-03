阻撓世大運開幕 襲警丟煙霧罐 3人起訴

2017-11-03

〔記者謝君臨／台北報導〕今年八月十九日台北世大運開幕當晚，反年改團體前往鬧場，其中「南台灣護尊嚴、求生存」團體成員顏才仁、李彧彬，涉嫌毆傷萬華警分局巡佐劉金銓，成員陳進添則涉嫌在現場兩度丟擲煙霧罐，台北地檢署昨依妨害公務、傷害、恐嚇公眾、強制罪嫌起訴三人，並考量三人於國際性體育競技場合，卻以政治性之脫序抗爭手段阻撓開幕式進行，造成社會秩序巨大危害，建請法院從重量刑。

檢方調查，六十二歲顏才仁、五十六歲李彧彬、五十歲陳進添均為退伍軍人，同屬「南台灣護尊嚴、求生存」團體成員，該團體為了訴求反年金改革，在世大運開幕式前即透過LINE群組從事任務編組，由顏擔任活動發言人，其下有指揮官、副指揮官、聯絡官、心戰喊話官、護衛隊等組織分工。

國際賽會 反年改脫序抗爭

世大運開幕當晚六時許，該團體在會場周邊進行陳情抗議活動，晚間七時許，陳進添隨團體成員至會場南區左側入口時，各國選手正排隊準備進場，陳男見成員與警方爆發肢體衝突，竟從隨身背包內取出煙霧罐，拉開插銷後以拋物線朝向前方人群丟擲，造成現場混亂，陳男出手後旋即轉身逃逸，隱匿於人群中。

與此同時，顏才仁與其他團體成員在會場東側抗議，推倒管制護欄與警方爆發推擠衝突，混亂中顏男突揮拳毆打警員劉金銓右臉，造成劉員右眼結膜出血、視網膜水腫、眼睛周圍鈍傷，一旁楊姓警員見狀，上前協助劉員壓制顏男，李彧彬為阻撓兩員，也對劉員左臉揮拳，隨即逃逸離去。

而後陳進添見顏才仁遭警員制伏，又從隨身背包中拿出第二個煙霧罐，拉開插銷後，再以拋物線方式朝向前方空地丟擲，造成現場藍色煙霧瀰漫，而後再度逃逸並隱匿於人群當中。

危害社會秩序 檢方求重刑

檢方認定，顏等三人於國際性體育競技場合，卻以政治性之脫序抗爭手段阻撓開幕式進行，顏、李無故毆傷警員，陳則兩度丟煙霧罐造成民眾及選手恐慌，導致各國選手因安全考量而延後進場，無視於體育競技賽事「維護選手身心安全」的基本需求，所為毫不可取，並造成社會秩序的巨大危害，建請法院從重量刑。