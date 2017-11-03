馬政府交辦慶富案 顧立雄：確有兩密件

2017-11-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨於立法院財政委員會質詢時再爆，二○一五年九月於馬政府時代，針對慶富尋求獵雷艦聯貸，總統府曾以密件發函各部會。對此，金管會主委顧立雄證實，當時總統府曾以密件發函行政院，行政院再以密件函轉金管會；財政部長許虞哲則回應，並未接獲相關公文。

黃國昌痛批，前總統府為慶富轉函、喬聯貸，這樣的公文還列為密件處理，這樣對嗎？要求顧立雄發揮法律專業，評論列為密件的適當性。

面對連番追問，顧立雄顯得有點招架不住，苦笑思索後表示，事件發生在二○一五年，當時的總統府、行政院為何要列為密件，應該要請教當時的決策者（時任總統馬英九、行政院長毛治國），對於這個問題，「個人不太好回答。」

黃國昌表示，他也發現二○一五年十月行政院曾因慶富獵雷艦聯貸案，舉辦過一場未留下任何書面紀錄的秘密會議，國防部已有人向他坦承，有參與會議，包括財政部及公股行庫皆有代表出席，要求財政部交出出席者名單。

據行政院了解，二○一五年九月十八日及十二月二十九日，行政院秘書長辦公室確實有開過兩次會議，前次是兆豐拒絕主辦聯貸，欲協調合庫主辦；第二次是一銀確定主辦聯貸後，慶富沒來得及取得美國政府武器輸出許可，而影響參貸行庫意願，請院方協調。