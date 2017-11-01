找誰捕蜂捉蛇 要看有無威脅 緊急狀況或夜間屬消防 無急迫性歸農政

2017-11-01

行政院宣布 六大處理原則

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、吳柏軒、吳欣恬／台北報導〕捕蜂捉蛇應該找消防單位還是農政單位處理？行政院昨宣布六大處理原則，針對捕蜂捉蛇等業務，採用威脅性區別，民眾通報蜂蛇出沒及夜間十點後的緊急勤務，由消防單位受理，避免人身安全受到威脅，至於保育類動物及較不具威脅之捕蜂等一般勤務，由農政單位負責。

要民眾自判危急 學者質疑

對此，昆蟲及動保學者認為不妥，即使是動物屍體，仍有防疫風險，建議須建立專業人員培訓制度，才能對症下藥解決問題。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏表示，即使學者也要受過一定的野外訓練，才知道該如何處理野生動物，要第一線民眾自行判斷危急與否，再決定該打給消防隊或農政單位，實務上不可行，一定還是都打給消防隊。

台大昆蟲系暨研究所名譽教授王重雄也提醒，野生動物危險不危險很難判斷，例如蜜蜂，即使無毒，但有的人體質就是被叮會過敏，導致生命危險，面對野生動物就像「拆炸彈」一樣，一定要用專業角度去正視。

消防出任務 視為因公出勤

近來捕蜂捉蛇業務分工問題引起各方討論，行政院長賴清德在立院答詢表示，若是「緊急狀況」或是「夜間」，仍請消防單位處理。行政院昨天也發布新聞稿，指行政院秘書長卓榮泰邀集各縣市消防局長協商，總結出六項原則，包括，一、仍由現行一一九及一九九九通報系統受理及全程管控。二、民眾通報蜂蛇出沒及夜間十點後之緊急勤務，由消防單位受理執行，以免人身安全受到威脅。三、其他處理保育類動物及較不具威脅之捕蜂等一般勤務，由農政單位負責。四、對於參與捕蜂捉蛇緊急勤務的消防人員，強化教育訓練及裝備。五、消防人員因執行排除蜂蛇出沒之緊急勤務肇致傷害等，皆視為因公出勤，應予合理補償與撫卹。六、消防業務屬地方自治事項，請各地方政府、消防、農政單位共同合作。

農委會林務局副局長楊宏志指出，這六項原則將複雜的業務切割，像蛇的出沒威脅較嚴重，慢了可能蛇跑了或是傷人，而蜂窩則可保持距離，較無急迫性，以此做為消防和農政處理區分。