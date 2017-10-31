第3接氣站遲到 台電董︰供電穩定有困難

2017-10-31

環差審查卡關 年底通過渺茫

〔記者黃佩君／台北報導〕攸關未來大潭電廠供電的第三天然氣接收站，上週在環保署環差小組審議時遭擱置，且環委要求中油提出替代方案，下次審查時間仍是未知數，年底通過希望渺茫。昨就任台電董事長的前經濟部次長楊偉甫坦言，若第三接氣站無法順利推動，未來供電穩定就會有困難。外傳明年四月是「最後時間點」，楊偉甫並未否認，只說目前台電仍在推估、尚未定案。

大潭電廠是台電二○二五年前後的最大供電機組，總供電量高達三ＧＷ，相當於三部核能機組；原預計將於二○二二年的供電瓶頸期運轉，但因供應天然氣的第三接收站興建延遲，影響未來供電規劃。

第三接氣站選址桃園觀塘，原定今年八月通過環差後開始動工，卻因藻礁及發現保育生物柴山多杯孔珊瑚等爭議，遭環差小組要求補件；二十六日進行第二次環差專案小組審查，因環委認為中油未充分調查生態，當場宣布流會，並要求中油視不同工法或復育方案，提出替代方案後才行審議。

楊偉甫昨表示，從中油轉到台電，「未了心願」就是第三接氣站，若無法順利推動，未來供電穩定就會有困難；近日中油正積極檢討新修正方案，爭取環委支持，中油也會跟台電討論供氣時程表，研究是否會影響未來大潭八、九號機上路。

擬縮減開發規模 盼環委認同

楊偉甫說，中油目標是不延遲供氣時程，但台電會配合討論措施。據了解，目前方案是希望透過中油縮減接收站開發規模，避開保育生物範圍，取得環委認同；經濟部表示，中油原申請開發面積為九十五．四公頃，但在部份開發區域發現五株多杯孔珊瑚，因此將縮減開發範圍至七十九公頃。

之前也曾傳出，研議以台電位於基隆、台中港的第四、第五接氣站做為三接替代方案。楊偉甫明確表示，時程上可能性不高，也須考慮風險；當初規劃接氣站的上路時間就不一樣，除第三接氣站以外，其他接氣站的時程恐難趕上，且供氣過度集中台中接氣站及長途運輸天然氣，也有風險，不能僅考慮接氣站供應量及需求等經濟因素。