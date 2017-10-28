加泰宣布獨立 人民歡呼

2017-10-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕西班牙政府與加泰隆尼亞自治區的「統獨攻防戰」廿七日迎來關鍵發展，加泰自治區議會在「統派」議員離席杯葛下，由「獨派」政黨主導表決通過獨立議案，片面宣布脫離西班牙獨立。然而，總理拉霍伊隨即揚言恢復加泰地區法治，參議院也正式授權中央依憲法接管加泰地區，將率先解散自治政府、改由中央派員接手，並將當地警察、媒體等各層面納入直接管轄，著手準備重啟舉行地方選舉。

加泰獨立議案由自治政府主席普伊格蒙特與獨派聯盟共同提出，建議議會依十月一日獨立公投結果，建立脫離西班牙王國的「加泰隆尼亞共和國」。人民黨（PP）、社會黨（PSOE）、公民黨（Ciudadanos）等「統派」議員，在投票開始前即集體離席予以杯葛，並痛批此乃「民主的黑暗之日」。但佔議會人數優勢的「獨派」政黨，如「一起說要（Junts Pel Si）」和「人民團結候選人黨（CUP）」仍然進行辯論，最後在一三五席中，以七十票同意、十票反對、兩票棄權表決通過，確認獨立建國。

議案通過後，普伊格蒙特步出議會時被稱呼「總統」，加泰首府巴塞隆納數以千計民眾也以加泰語高喊「獨立」、高唱加泰區歌等方式大肆慶祝。

與此同時，西國總理拉霍伊立即在「推特」發文，呼籲全體西班牙國民保持冷靜，並揚言政府將恢復加泰法治。參議院隨後在經過辯論和表決後，正式授權拉霍伊啟動從未動用的憲法第一五五條，收回加泰自治權，改由中央政府直接管理，拉霍伊預期將召開內閣會議，首先開除加泰正副主席普伊格蒙特、渾克拉斯和其他幕僚，由中央指派人選接掌自治政府各部會，布局六個月內重選自治政府。

拉霍伊在參院投票前強調，加泰政府走向獨立乃「違反法律、民主及所有權利」之舉，中央的所有措施旨在解決當前危機，並非剝奪、而是保護加泰人的公民權。西國檢方更指，不排除以叛亂罪起訴普伊格蒙特等人。法新社另指出，加泰地區自治警隊、政府預算和稅收等金融事務、通訊和數位服務機構，甚至自治區議會接下來都將陸續交由中央政府直接管轄。