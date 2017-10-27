冷眼集》台灣總統的三件事

2017-10-27

記者鄒景雯／特稿

中共十九大閉幕，政策出台，人事就位，蔡總統昨天採取「陽光政策」，就「新時代」的兩岸關係提出期望。這篇講稿，是一張充滿善意的笑臉，北京如何看待，是中國是否「強起來」的關鍵指標。

從「站起來」、到「富起來」，對於中國這種量體的國家，早就已經是「偉大飛躍」，十九大的政治報告為何仍覺不夠？甚至還要樹立三十年的強國目標？其實，沒別的，就缺一個自信。

例如，蔡總統昨天並沒有迴避「九二共識」這道交流考題，九二當年，頂多是沒有共識的共識，就算有共識，也是國共共識，一位民進黨籍的國家元首，提出其所屬政黨曾經與老兵站在一起，上街頭抗爭返鄉探親，這不就是比國民黨還更早的八七共識？不僅如此，蔡總統並且公開強調尊重這三十年來的一切歷史事實，也概括承受兩岸簽署的各項協議，實則意味著：一脈相承的主政定位。話，都已經講到如此地步，習總書記如果具有充分的自信，這麼大個的人，面對小巧玲瓏的對象，一定會有更優雅的迴旋。

當然，台北充分理解，北京在致力「中國強」的進程，「和平」這個關鍵詞，是承諾、還是裝飾？全然無法操之在己；因此在對中國好話說盡之後，面對十九大之後一人領導的局面，台灣絕大多數的民意會轉而要求台灣總統必須戮力做好三件事，一個是國防，二是經濟，三則是強化對美（日）關係，來確保兩岸的「僵局」得以維持下去，而不至於惡化。

在多邊動態賽局之下，這三者之所以是要務，在於國防與經濟，關乎台灣真正的實力，既涉及自身生存的基礎，也影響後者，也就是國際交往的能量；而與美（日）要不斷鞏固結盟，則在防範美中另兩方之間達成交易、出售台灣的利益。這情況，台灣不是沒遇過，一九七一年季辛吉敲開中國的大門，之後一系列的演變，至今效應未除。習政權同樣深諳此道，現在擺出的陣仗，正是打算透過美國「處理」台灣問題的大國外交路子，因此，台灣的總統沒有其他比這些更重要的事，唯有戰戰兢兢地盡好主政責任，才可確保均衡點不被改變。

不過換個角度，從北京的立場來看，決意熱美、冰台的後果，會把台灣加速推向美日，真的是最短路徑、最省事的做法嗎？中國的政治菁英如果真在意與台灣長遠關係的發展，自信面對台灣存在的現實，若竟是如此困難，那又要如何「強起來」？