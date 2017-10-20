颱風假入法 勞長：貿然實施爭議多 林美珠立院答詢 指各行業差異大 難一法套用

2017-10-20

衛環委員會將辦公聽會再審查

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會昨通過臨時動議，要求勞動部一個月內針對勞工颱風假入法蒐集各方意見，並在委員會召開一場公聽會後再逐條審查。勞動部長林美珠態度保留表示，貿然實施的話，勞資爭議會更多，將先做民調，了解企業目前配合公務機關停班停課的情況，「得先預想執行上的問題」。

目前遇颱風侵襲宣布停班停課，是依照「天然災害停止上班及上課作業辦法」，適用對象為政府各級機關和公、私立學校；勞基法中無相關規定，但大多民營事業單位都跟進，讓勞工也停班。

至於颱風天出勤的勞雇權利義務是按「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，要點中提到勞工因為颱風天未能出勤，雇主「『宜』不扣發工資」、應雇主之要求出勤則「『宜』加給勞工工資」，未具強制性。

勞團轟死不夠多嗎 林怒斥污衊

立院衛生環境委員會昨審查颱風假納勞基法修法草案，朝野立委皆強調勞工颱風天不出勤領薪應立法保障，社會各界已有共識，就連雇主都有贊成聲音，只有勞動部和社會沒有共識。勞團上台發言時指稱，勞動部遲不願就此修法，「是死的勞工不夠多嗎」；林美珠在台下輕拍桌子，表達不滿，上台時則強硬回應，議題應該理性討論，不容栽贓污衊。

立委蔣萬安、陳怡潔、張麗善等人認為，現有狀況就是「一國兩制」，廣大勞工沒有保障；根據過往統計，近四年來每年平均颱風停班停課天數為二．二五天，累積因颱風失蹤死亡人數達二千一百廿一人，勞工於颱風天該不該出勤應該法制化，勞工若願意出勤，雇主該給加倍薪資，且保障交通運輸上的安全。

立委主張應比照公務員法制化

林美珠回應，颱風天勞工可以拒絕上班，勞工未能出勤，雇主不能視為曠職、遲到或扣全勤獎金等不利處分；但因各行各業有各式樣態，難用一套勞基法去「套用」全部勞工，立法規範勞工未出勤給薪資，因細節需要評估、修法牽涉複雜，如果貿然實施，勞資爭議會更多。

根據勞動部送達立院的報告指出，各行各業性質差異甚大，部分行業實務上無法立即或一體停工，如水、電、燃氣等公用事業，及醫療保健服務業、交通運輸業等，法律也難以逐一明訂得否出勤之行業別。

報告指出，公部門參與救災、輪班輪值或特殊職務者，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」須照常出勤，但這些公部門適用勞基法的勞工，如可停止上班，應考量如何降低對民眾生活的衝擊。

此外，民間企業工作時間多元，且有晝夜輪班，如欲立法強制規定出勤者工資加倍發給，各停班時段的起訖時間須更加明確，較為周延。