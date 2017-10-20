軍人年改草案 國防部呈報政院

2017-10-20

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕國防部、退輔會正各別擬定現、退役軍人年金改革草案。國防部長馮世寬昨在立法院外交及國防委員會答詢時表示，國防部會盡快提出現役軍人的版本。國防部資源規劃司少將副司長劉靖中表示，國防部已將軍人年改草案向行政院報告，但因尚未核定，故還不能對外公布。

李翔宙堅持樓地板四萬元

對於軍人年金改革的「樓地板」應該領多少？退輔會主委李翔宙曾公開呼籲，軍人年改樓地板應訂於四萬元較為合理，但年金改革委員會副召集人林萬億曾說，軍人年金改革樓地板不可能超過四萬元，軍公教的月退應該齊一標準，都訂為三萬二千一百六十元。李翔宙對此表示，「我堅持原來的原則」，將盡力爭取權益。

國民黨立委呂玉玲昨質詢時問國防部是否收到退輔會退役軍人版本？國防部資源規劃司司長陳正棋說，國防部今年八月和十月份都曾去函退輔會，但尚未正式收到退役軍人年改版本。

不過，李翔宙上週曾在立法院表示，退輔會已將退伍軍人版本送給國防部，僅剩相關配套措施還在擬定。雙方說法明顯不一，呂玉玲質疑，難道是「羅生門」？陳正棋說，不管現役或退役都是軍人，國防部會一體面對修法版本，和退輔會的溝通也無障礙。李翔宙昨透過簡訊回應表示，年金版本未定案前，相關作業過程實不需鉅細靡遺錙銖必較；輔導退除役官兵就學就業，是結合年改的重要配套作為，退輔會將在適當時機對外完整說明。