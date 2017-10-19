習軟硬兩手 不出一中反獨

2017-10-19

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國領導人習近平昨在中共十九大的工作報告中有關對台政策，多是過去五年曾提出的說法，無論是「九二共識」或「和平統一」，還是「六個任何」、反對「台獨」等，包含軟硬兩手，而其不變的表述，就是強調「一個中國原則」的核心意涵或政治基礎。

習近平在二○一三年三月接掌中國國家主席，在人大閉幕上提出「實現中國夢」，甫接大位的習對台採柔軟姿態，要「台灣同胞和大陸同胞攜起手來」、「推動兩岸關係的和平發展」。

習近平在二○一三年四月博鰲論壇會見兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長時提出加強兩岸經濟領域高層次對話等「四個希望」。習在該年十月亞太經合會（ＡＰＥＣ）會外再度見蕭萬長，並稱「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去」，北京也藉此從經濟促統跨向政治領域。

不過，馬政府強推兩岸服貿協議，二○一四年三月遭太陽花等公民運動所反對，習近平在當年四月見親民黨主席宋楚瑜時，強調惠台方針不變，但挑明表示「制止台獨分裂圖謀的堅強意志不會動搖」。

但隨著台灣內部的政治情勢對當時執政的國民黨愈來愈不利，北京經濟促統路線遭到否定，習近平於二○一五年十一月在新加坡會見中國所稱的「台灣方面領導人」馬英九，習稱台灣各黨派只要承認九二共識，認同其核心意涵，都願意同其交往。

民進黨政府去年上台後，習近平對台談話轉為趨硬，在去年十一月提出「六個任何」等反台獨論述。