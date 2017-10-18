19大今登場 將修中共黨章納習思想

2017-10-18

王岐山是否破例留任受關注

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共十九大今天起在北京召開，中共總書記習近平將在這場五年一度的會議，展開第二個任期，中共最高領導階層也將洗牌；另外，這次會議確定將修改中共黨章，列入習近平的政治思想。

習近平昨主持預備會議

中共十七日舉行十九大預備會議，由習近平主持；十九大新聞發言人庹震在會後記者會說明，預備會議通過十九大會期從十八日至二十四日，議程包括聽取、審查十八屆中央委員會、中央紀律檢查委員會的工作報告，審議通過中國共產黨章程（修正案），選舉十九屆中央委員和中央紀律檢查委員。他表示，十九大代表資格審查委員會審查確認二二八○名代表資格有效將出席十九大，顯示相較於九月底新華社公布二二八七人獲選為十九大代表，又有七名代表出局。

庹震說，十九大將「貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨中央治國理政新理念新思想新戰略」，制定適應時代要求的行動綱領和大政方針。他未明確指出習近平之名將列入黨章，若果，將象徵習近平的地位與毛澤東、鄧小平看齊；目前，中共領導人中僅毛、鄧之名為代表的政治思想體系被寫入黨章。

外界不預期十九大會帶來重大政策改變，但觀察家仍將藉此一探中共新一代領導集團佈局和未來五年政策方向。中國國家主席有兩個五年任期上限，但中共總書記並無此限制，習近平將在十九大展開他的中共總書記第二個任期。分析認為，他將利用安排自己人馬進入政治局常委會，進一步鞏固權力。澳洲雪梨科技大學中國政治專家馮崇義說，「在肅清政治對手上，習近平已經極為成功」，「十九大之後將只有一個派系」。

現任七名常委中，除習近平、國務院總理李克強外，其餘五人都達中共不成文規定六十八歲退休之齡，其中習的反貪打手王岐山是否獲得破例留任，為習近平五年後續任鋪路，備受關注。

庹震在記者會上指出，中共將持續結構改革，但排除採納多黨民主制度，「政治結構改革並非一夕可及，中國不會盲目仿照或者複製其他國家的模式」。他表示會堅持既定的改革方向，將秉持開放之基本國家政策，繼續擴大對外開放。談到反腐，庹震說，十八大以來的反腐行動持續保持高壓態勢，未來會以更大決心和氣力，推動全面從嚴治黨向縱深發展。