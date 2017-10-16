不靠中國吃飯》行銷台灣水果 他們走自己的路

2017-10-16

記者林良昇／專題報導

在兩岸交流的特殊性和中國的龐大市場下，台灣雖有不少農民熱中將農特產品銷中，但台灣農產品外銷，中國不是唯一一條路，在台灣，也有一批人無視中國統戰紅利，堅持摸索不同的路，做出不同的選擇。

攜手農民 陳盈貴走共享經濟

做了卅多年的水果銷售，第一個把台灣芭樂、楊桃賣到美洲市場的盈全國際開發公司董事長陳盈貴，與他的許多同行不一樣，他不把主力放在鳳梨、香蕉等主流外銷水果，全年都可生長的芭樂、楊桃是他的選擇。

事實上，陳盈貴十五年前也曾進入中國市場，賣出去的水果，有一半的錢被欠，陳盈貴說「他們習慣找黑道去收錢」，但外地人不敢碰，他看情形不對，就撤走了。

直到現在，陳盈貴也不看好中國市場，他說，兩岸關係特殊，有時候政治人物一句話就會造成很大影響，很不穩定，他注重的是台灣的產業要怎麼走。

陳盈貴說，芭樂和楊桃是少數全年可以栽種的水果，農民和他的公司都可以穩定獲利，「我們不會受到大陸種種因素影響」，「台灣農產品應該要找一個比較正確的輸出國」，如果找不確定因素很大的國家，公司會沒有明天。

對於走出台灣，陳盈貴指出，他打算與不同品項的台灣產品談，一起到美國超市上架，不只是台灣水果，他要走共享經濟，與上下游、與農民一起成長。

嘉義縣太保市近年已有三百多名青農返回家鄉務農。三十七歲的青農吳世彥三年前是海巡署上尉軍官，他辭掉工作繼承家業，笑著說「當農夫還賺比較多。」

吳世彥在太保有約四分地的溫室，種了洋香瓜、番茄與小黃瓜，他說這樣可以分散風險，並做出市場區隔。

不同於傳統單一的銷售通路，吳世彥有自己的方法，他透過客人口耳相傳，在網路上宅配「賣瓜」，或到百貨公司上架，有時也會自己將蔬果運到市場去賣，他說，在不同管道下，品質才是王道。

返鄉務農 吳世彥多管道賣瓜

「最近看到有人在做冰淇淋了」，吳世彥看著他種的一顆外皮有裂開的洋香瓜說，「良率比較低的就要想辦法」，不只是丟掉，可以做加工產品、水果切盤，加工過，價格不比生鮮水果低。

台中豐原是另一個型態，豐原地區的柑橘以內銷為主，但是多年來，豐原東陽里的柑橘以點對點方式，直接南向賣到東南亞產油富國汶萊。

豐原區農會總幹事蔡森揚說，七年前第一百貨透過進口商想找台灣的水果販售，但當時進口商想把高品質的椪柑賣到其他地方，第一百貨選擇直接和農會聯繫，雙方合作，創造把豐原椪柑外銷汶萊的機緣。