工業區容積放寬 空間回饋獎勵63%

2017-10-15

六都先行 可創造45萬坪樓地板面積 相當於3.3個南軟園區

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院昨針對「缺地」問題開會討論，對於經濟部擬定都市工業區容積放寬至三一五％部分，賴揆拍板原則以六都先行。經濟部表示，目前都更容獎雖可至三一五％，但獎勵項目著重空間回饋及景觀改善，不符工業區情況；經濟部方案針對新增投資、綠色、智慧等項目，分別給予八％至十％之容獎，而空間回饋部分容獎上限則可達六十三％，在工業區更新之餘，更可創造相當於三．三個南軟園區的供給。

針對產業園區容積率放寬部分，賴清德指示原則以六都為主，請內政部邀集六都都發局長或都計單位負責人，告知此方案為解決五缺之重大政策，請六都配合。未來經濟部研提「都會型工業區更新立體化發展方案」，並經行政院核准後，由內政部會商六都政府修正「都市計畫法直轄市施行細則」。

符合創新產業 放寬容獎上限

經濟部表示，目前透過辦理都更就可獲得上限三一五％的容獎，但都更獎勵項目著重空間回饋及景觀改善，並不符工業區廠商需求，也因此造成工業用地更新緩慢及供給不足。目前乙種工業地容積率僅二一○％，但都會廠商多為知識經濟型，此容積不敷使用、也不符合多數廠商使用型態，因此經部方案將根據廠商符合創新產業之程度，放寬容獎上限。

據了解，廠商若符合「新增投資」者，不含地價的新增投資金額需超過每公頃一億元，若每公頃再增加投資一千萬元，得增加容積率一％，上限為十％。此制度將確保廠商為新增投資，且確為附加價值率高的創新產業。

新增投資、綠色等項目有獎勵

此外，廠商若符合綠色製程、智慧管理、能源管理、營運總部等條件，做到降低污染、提升能效及進行國際佈局者，則可每項分別獲得上限為八％的容獎。

而若廠商回饋產業空間，則可獲得上限六十三％之容獎。方案擬定，若廠商提供部分樓地板面積做公益使用，其公益使用部分得免計容積，並可給予上限一倍之獎勵。而公益使用部分的所有權，將移轉給工業區或產業園區管理機關，並由其接管。

官員表示，目前工業區容積放寬以六都先行，除都會工業區的產業型態較符合知識經濟及創新，有樓地板需求外，直轄市政府也可自行修法處理。而非六都部分，若有需求也可提出，但需再研究不同修法方向。根據經濟部之前盤點，六都工業區共二十個，共可創造出四十五．一萬坪樓地板面積，相當於三．三個南軟園區，產值增加八四四億元。