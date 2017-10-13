馬再「彈」九二共識 籲蔡回歸憲法

2017-10-13

〔記者施曉光、鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九昨出席「海峽兩岸交流三十週年紀念大會」致詞時表示，蔡總統在國慶祝詞中未提中華民國憲法及兩岸人民關係條例，他希望只是「疏忽」，而不是「刻意迴避」，否則情況就會非常嚴重。他並向蔡政府提出四點呼籲，也就是要回歸中華民國憲法，堅持「九二共識」，反對台獨，以及兩岸和平發展。

總統府發言人林鶴明回應，過去這段時間，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧，國際社會清楚理解，看到台灣的努力。

馬英九還舉西班牙的加泰隆尼亞區暫不推動獨立為例，強調台灣如果希望從中國分離出去，是完全做不到的，也沒有必要，而且國際間民族自決是有很大的限制，「不是想做就能做到」，目前至少還有廿一國承認台灣（口誤，應是廿個），如果要改變國名，他不相信這些國家還會與台灣打交道。

馬表示，兩岸關係從冷和發展到冷對抗，令人焦慮，他希望蔡政府能回歸憲法，根據憲法增修條文「因應國家統一前需要」，而且第十一條提及自由地區與大陸地區關係以法律（指兩岸人民關係條例）特別規定，也就是一個中華民國有台灣地區與大陸地區。

他強調，憲法與兩岸人民關係條例是兩岸關係的依據，蔡政府應該要強調「九二共識」，就是兩岸都堅持一中原則，但涵意不同，對岸是指中華人民共和國，未來要統一的台灣是一個特區；但我方講的是一九一二年成立的中華民國，憲法領土涵蓋全大陸，目前有效統治限於台澎金馬地區，對岸對於這項意涵「充分尊重與接受」，否則就不會出現當年的「辜汪會談」。

國民黨辦兩岸交流紀念會

國民黨昨舉辦「海峽兩岸交流三十週年紀念大會」，黨主席吳敦義、前主席吳伯雄與馬英九等都出席。原預定出席的前主席連戰卻意外缺席，連戰辦公室主任丁遠超指出，連戰兩天前才從美國返台，昨另有行程無法出席。

吳敦義致詞時表示，未來中華民國要重建一個廉能、效率且勤快、親切的政府，恢復繁榮均富的經濟，建立公益、和諧的社會，以及最重要的兩岸和平發展，這才是中華民國之福。

連戰辦公室則發出新聞稿批評，民進黨不斷把中華民國「空洞化」，導致兩岸關係再次步入危險的戰爭邊緣。兩岸交流三十週年不但要回顧，最重要是化解目前的兩岸困惑，並為未來奠下正面基礎。