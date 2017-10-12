回應蔡總統兩岸新模式》美鼓勵兩岸建設性對話

2017-10-12

〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕針對台灣總統蔡英文的國慶演說，美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今天在電郵中回覆記者時表示，美國仍繼續維持基於三公報和一個中國的台灣關係法。

崔葛瑞絲說，美國對台海的和平與穩定有持久的利益。美國鼓勵北京和台北進行建設性對話，在尊嚴和尊重的基礎上，尋找一個兩岸人民都能接受的和平解決歧見的方案。美國繼續鼓勵台海雙方展現耐性、彈性和創意。

國務院基本上重申了美國在台協會理事主席莫健上週出席雙橡園舉行的國慶酒會時的談話內容。莫健受邀致詞時表示，很明顯地，目前兩岸關係受缺乏互信之害，美會繼續鼓勵雙方進行建設性對話以展現耐性、彈性和創意，找到交往的方式以避免誤判並解決歧見。

美國前國務卿季辛吉今到白宮拜會美國總統川普，華府外交圈一度盛傳季辛吉有意遊說川普與北京簽署第四公報。莫健上週受訪時表示，他不預期川普十一日訪問中國時，在台灣問題上會有意外發生。

根據白宮發佈的新聞稿，川普與季辛吉會面時表示，他和季辛吉是相識多年的老友，並稱讚季辛吉是有無比才能、經驗和知識的人，「我一直喜歡他，我一直尊敬他。」季辛吉則說，他造訪白宮的時刻正逢一個大好機會，可以建造一個建設性與和平的世界秩序。川普即將訪問亞洲，他相信會對進步、和平與繁榮做出重大貢獻。