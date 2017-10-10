太平山林鐵五分仔車 月底試營運

2017-10-10

宜蘭縣太平山森林鐵路停駛逾38年，為找回過去林鐵騁馳田野風景，三星鄉公所爭取經費再造，計畫讓林鐵從天送埤車站復駛到古一號隧道，目前天送埤車站前鐵軌已完工，公所仿古打造的林鐵「五分仔車」開始測試，最快本月底可讓民眾試乘。

早期太平山林木經由森林鐵道運往羅東拍賣，鐵路全長36公里，沿途10座車站，68年停駛後荒蕪；由於鐵道窄，林鐵火車也被稱「五分仔車」。三星鄉公所推動林鐵再造，計畫重現從天送埤車站沿蘭陽溪堤防，經九芎湖到古一號隧道，全長3.9公里鐵路，列車也全依早期打造。（記者張議晨）

  • 太平山森林鐵路昔日曾行經三星鄉等地，是不少地方人的回憶，三星鄉公所計畫明年底前，讓天送埤到古一號隧道的林鐵能復駛。（三星鄉公所提供）

    太平山森林鐵路昔日曾行經三星鄉等地，是不少地方人的回憶，三星鄉公所計畫明年底前，讓天送埤到古一號隧道的林鐵能復駛。（三星鄉公所提供）

  • 三星鄉公所重製早期行駛太平山森鐵的五分仔車，預計本月底將開放民眾試乘。（記者張議晨翻攝）

    三星鄉公所重製早期行駛太平山森鐵的五分仔車，預計本月底將開放民眾試乘。（記者張議晨翻攝）

  • 三星鄉公所計畫重現太平山森林鐵路，目前已完成天送埤車站前鐵軌鋪設，小火車也開始展開測試，最快十月底就能開放試乘。（記者張議晨攝）

    三星鄉公所計畫重現太平山森林鐵路，目前已完成天送埤車站前鐵軌鋪設，小火車也開始展開測試，最快十月底就能開放試乘。（記者張議晨攝）

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