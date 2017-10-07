遭駭盜18億 遠銀：陸續追回

2017-10-07

〔記者劉慶侯、李靚慧／台北報導〕國內發生首宗駭客入侵銀行系統盜領鉅額外幣事件！遠東國際商業銀行國際匯款系統平台SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）日前遭駭客入侵，導致遠東商銀外幣帳戶遭轉帳至斯里蘭卡、柬埔寨及美國等地銀行的帳戶，行方本月五日向警調報案，指稱駭客轉走六千多萬美元，折合新台幣逾十八億餘元。

外幣帳戶被植入病毒搬錢 國內首例

遠東商銀總經理周添財昨晚表示，遠銀在第一時間就緊急發動金融同業協助將錢找回，款項已陸續追回，預估損失金額小於五十萬美元，甚至是零。

遠銀指出，該行資訊部門察覺異常後，即會同趨勢科技、微軟等專家盤查，刪除遭惡意植入之病毒程序及後門程式，並加強阻絕、防禦等資安處置。

據指出，遠東商銀本月三日感覺電腦速度變慢，本月五日中秋節過後上班對帳時，驚覺SWIFT平台系統遭駭客入侵，公司外幣帳戶遭轉帳至斯里蘭卡、柬埔寨及美國等地銀行，約六○一○萬餘美元遭轉走，研判駭客應是在本月三日啟動，趁中秋假期發動攻擊。遠銀當天立即向調查局報案請求協助，並協請刑事局國際科發電報給國際刑警組織及駐外聯絡官，協調聯繫相關國外銀行協助凍結。

至於入侵來源，遠銀已先進行內部資安審查，再提供相關紀錄交由調查局協助分析追蹤調查，遠銀也已向SWIFT組織提出調閱相關紀錄，以及遭轉出之境外帳戶資料。

此次遠銀發生的遭駭客入侵盜領事件，與去年七月發生的第一銀行遭境外駭客侵入ATM系統，再指揮外籍車手入台盜領取款的模式不同，此次駭客憑藉植入病毒就將銀行帳戶鉅款轉走。

SWIFT系統中文名稱為「全球環球銀行金融通信學會」或「環球同業銀行金融電訊協會」，是全球金融電文網路的營運商，讓不同金融機構間可進行電文訊息交換，同時負責國與國間的境外轉帳匯款。SWIFT的業務服務範圍遍及全球，十年前就已有二○七個國家、八一○○家金融機構與SWIFT合作。