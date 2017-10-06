稅改拍板// 股利所得採乙案 拚明年適用

2017-10-06

賴揆、民進黨立委達共識

〔記者李欣芳、楊淳卉、吳佳蓉／台北報導〕蔡政府力推的稅改方案，昨經行政院長賴清德與民進黨立委舉行便當會拍板定案。股利所得課稅方式，財政部原提報甲乙兩案，昨達成共識，行政院與民進黨立院黨團決定支持對投資人較有利的乙案，即「合併計稅減除股利可抵減稅額」及「單一稅率分開計稅」二擇一制度，其餘包括三大扣除額調高及營所稅提高到廿％等，都依財政部原先公布的方案不予更動。

行政院的稅改方案提前定案，政院今天將由政務委員許璋瑤召開跨部會審查會議後，提報下週四行政院院會通過。財政部表示，盼今年年底前完成立法，讓明年所得可適用，後年申報。

乙案2擇1 投資人有利

財政部的股利所得甲案是指股利的三十七％免稅，餘額六十三％做為當年度所得，併入綜合所得總額課稅；乙案採二擇一，投資人可在部分免稅和分離課稅兩項制度中選擇。分開計稅者，單一稅率為二十六％；合併計稅者，股利的八．五％計算可抵減稅額，每一申報戶上限為八萬元。

由於乙案可維持退稅利益，對投資人較為有利，不僅財政部先前徵詢金管會與券商意見都主張乙案，民進黨立委也偏愛乙案，會中一致同意採用乙案。

行政院發言人徐國勇說，這次稅改可用十二個字概括，即「有濟無劫、合理分配、全民受惠」。他說，營所稅從十七％提高到廿％，稅收增加六五四億元，企業雖然加稅，增加的稅收分配給全民，例如股利所得採乙案，全體投資人合計少繳五九九億元。

另外，標準扣除額由九萬元調高為十一萬元、薪資所得扣除額及身心障礙扣除額，均由十二．八萬元調高為十八萬元，分別有五一七萬戶、五四二萬戶和六十二萬戶受惠，這就是「有濟無劫」。

徐國勇表示，稅改減少內資和外資的稅負差距，是「合理分配」，企業營所稅提高，增加的利益分配給全民，所以說是「全民受惠」。

昨會中有立委主張薪資所得扣除額應再提高，另有立委盼增加教育扣除額、體育扣除額或文化扣除額，例如畫展、音樂會門票也可扣除，不過，後來會中一致同意，稅改是整體的改革，若單獨將扣除額再提高會掛一漏萬，因此仍採用財政部原方案。

會中並採納行政院副院長施俊吉的建議，未來對外界說明稅改方案時，不要說是減稅方案，應以「稅制優化」進行論述。