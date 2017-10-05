參拜基隆慶安宮 賴揆：拚經濟最優先

2017-10-05

舅舅主委給「院長外甥」80分

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天是中秋節，行政院長賴清德到基隆市慶安宮參拜，並向他的舅舅、慶安宮主任委員童永請安；九十一歲的童永表示，賴清德接任行政院長後已到基隆兩次，很重視大武崙水災的復建進度，他給「院長外甥」打八十分，期勉他持續為國家社稷努力，「絕對沒有漏氣！」

減輕賦稅 降低一般家庭負擔

賴清德表示，很高興在中秋節回來慶安宮參拜，希望媽祖保佑國泰民安、風調雨順、國政推動成功、人人安居樂業。他並在慶安宮媽祖面前當眾宣布，基隆大武崙十多億元的災後復原經費，行政院支持到底。

賴清德也說明未來的施政重點及方向，表示發展經濟是最優先推動的政策，軍公教加薪三％推出後，很多私人企業踴躍支持，也有大學響應，接下來要提高薪資扣除額、標準扣除額及身心障礙扣除額，減輕賦稅來降低一般家庭的負擔，未來也會降低公司企業保留盈餘課稅的比例，鼓勵企業投資，透過加薪、減稅來提高消費，經濟就會變好。

對於一例一休政策，賴清德說，這對勞工有保障，但對企業失去彈性，經營上已遇到困難，等立法院總質詢結束後就會提出對策，不只保障勞工福利，也讓企業有更大的彈性空間經營。

一例一休 總質詢後提出對策

賴清德並說，他擔任地方民代及首長期間，發現中央各部會解釋法律時經常超過法律原本的授權，越束縛越緊，他將推動鬆綁，台灣是小國家，要更機動、彈性和活力才能在國際競爭，其他包括五加二共七項產業的創新、前瞻基礎建設等，要發展經濟，提升國人生活品質。