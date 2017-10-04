賴：扁沒宣布台獨 蔡也不會

2017-10-04

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕行政院長賴清德昨赴立院進行施政總質詢，被問及兩岸關係的政策主張時答詢指出，兩岸主權互不隸屬，現在台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，這就是台灣最大共識。他說，前民進黨主席施明德早就公開宣布，民進黨如果執政，不會對外宣布台獨，「陳水扁政府時候就沒有宣布，蔡英文政府也不會宣布」。

獨或不獨 總統職權

賴揆日前一番「我是主張台獨的政治工作者」言論引起關注，多位國民黨立委昨輪番追問相關問題。

國民黨立委陳超明指民進黨過去對「中華民國」嗤之以鼻，如今卻以中華民國稱呼台灣，質疑賴「什麼時候愛過中華民國」？賴清德表示，「我的政治主張和兩岸政策不同」，兩岸關係屬總統職權；無論是統一或獨立，都屬於憲法保障的言論自由範圍，無論主張統一或台獨，都需要尊重對方。

賴揆表示，民進黨在台灣前途決議文中就曾提過，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，「前總統馬英九也曾說台灣是主權獨立的國家，官方名字叫中華民國」。

對賴揆自稱是「務實台獨主義者」，國民黨立委柯志恩詢問：「所謂的務實台獨，是獨還是不獨？」「支持賴清德就是支持台灣獨立嗎？」賴清德表示，「獨或不獨是屬於政策性的，屬於總統職權」，他目前擔任行政院長，工作是發展經濟，壯大台灣，對於柯的解讀，他「予以尊重」。

國民黨立委盧秀燕則問賴：「國慶典禮當天會不會唱國歌？」賴清德說：「會唱國歌啊！」這幾天質詢他也發現，不要說台灣與對岸存在很多不了解，台灣政黨彼此間了解也不夠。

賴清德指出，大家都認定民進黨一九九一年的台獨黨綱主張台灣共和國，但沒注意到一九九九年民進黨的台灣前途決議文已提到台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，未來前途由二千三百萬人民決定，施明德早就公開宣布，民進黨如果執政，不會對外宣布台獨。

國民黨立委賴士葆質詢指出，中華民國建國元年是一九一一年還是一九四九年？賴揆原回答「這應由歷史學家討論」，後在追問下說，台灣社會對這件事情的確有些分歧，若根據現行憲法，「是一九一一年沒錯」。

對於賴士葆認為政府正一步步推動台獨，會讓台灣陷入危機，賴清德澄清「沒有政黨或政府要推動台獨公投」，不論是行政院推動經濟發展，或是國防部整軍經武，都是壯大台灣，捍衛國家主權與人民民主自由的生活方式，避免中國武力犯台，「我們才有抵抗力」。