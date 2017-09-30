掏空太電 孫道存、胡洪九上銬發監

2017-09-30

〔記者錢利忠、周敏鴻／綜合報導〕太平洋電線電纜公司前、後任董事長孫道存、仝清筠及前副總兼財務長胡洪九、仝的秘書黃靜琳、前副董事長繆竹怡等五人，均因太電掏空案被判刑定讞，其中孫、胡二人昨天上午如期前往台北地檢署執行科報到後，被上銬發監台北監獄，而孫道存還特別先理了一個大平頭，並戴上黑框眼鏡前來，與過去模樣相去甚遠。

孫道存理大平頭、戴黑框眼鏡

另仝、黃二人昨也前往北檢繳清罰金，獲免囚，目前僅剩已潛逃出境的繆未到案，將被拘提。

台北監獄副典獄長曾文欽說，孫、胡兩人情緒與身體健康看起來都很正常，並要求不要對外透露他們的收容人編號。

曾文欽指出，兩人進入北監後就依照物品保管、身體檢查等順序進行新收程序，昨天的晚餐菜單有鮮筍雞、魷魚丸、炒茼蒿、海帶湯，用餐過程中看不出有食慾異常的狀況。

北監：兩人看來健康 拒透露編號

曾文欽表示，孫道存入監時只攜帶簡單行李，但自備藥品，他的身體狀況較佳，直接配住新收房，未來應會配住到四至六人房，同房的收容人將會是「非暴力犯」；胡洪九因年紀已七十八歲，且經醫師診斷證明有相關疾病，有必要進一步觀察，暫時配住病舍中。

據了解，孫道存日前曾提交醫師診斷證明，以身體不適為由聲請暫緩發監執行，檢方昨開庭評估孫的身體狀態，駁回其聲請，而孫未來可另向北監申請病監服刑或保外就醫。

孫道存等五名被告，分別被最高法院判刑一年六月至十四年六月不等，其中被判刑四年四月定讞的繆竹怡，在高院審理期間即已搭機出境，若日後拘提未到檢方將發布通緝。

昨天上午十點二十五分至三十分間，戴鴨舌帽的孫道存及戴墨鏡的胡洪九，先後現身北檢報到，面對媒體追問均未發一語，後來孫要發監時未再戴鴨舌帽，媒體才知他報到前已先自行理了大平頭。

本案民事部分，初估孫、胡兩人共須賠償新台幣一百五十億元以上，將創下我國掏空案最高賠償金額紀錄；該案現由高院審理中。