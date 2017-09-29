全盲師獲師鐸獎 為盲生點亮希望

2017-09-29

開發視障閱讀APP 年底開放使用

〔記者林曉雲／台北報導〕昨天是教師節，全國首位全盲大專校院教師、中山醫學大學資訊系助理教授李孝屏，榮獲一○六年師鐸獎肯定。因視網膜病變而全盲，李孝屏並不氣餧，重頭學習盲人點字，更突破障礙，挑戰資訊系，成為清大資工博士，他還開發協助視障生閱讀電子書的手機APP，預計年底免費開放使用。

李孝屏原本是明眼人，上大學後，視力不斷惡化，讀碩士班一年級時被迫休學。他花了很大心力接受自己變成全盲者，開始接觸盲人點字等學習方式，再考進清大資工所博士班。他表示，一般視障生多會選擇語文或社工學系，但他打破科系的藩籬，選擇了一條不一樣的路，讀書時要接觸很多圖表，別人做一張投影片只要幾分鐘，他卻要花上好幾小時才能做好，經由不斷努力，終順利獲得清大資工博士學位，再進入中山醫大任教迄今十二年。

大學任教12年 都教明眼學生

李孝屏表示，他在大學教書，十幾年來教的都是明眼學生，班上沒有視障生，一般老師可以看著投影片上課，但他必須先把所有上課內容都背下來，才能講得流利，別的老師備課一小時，他則要備課三小時，甚至六小時。

清大盲友會錄製有聲書已數十年，現在電子書很普遍，但對視障生來說，電子書需要轉換成聲音之後才可閱讀。李孝屏開發出國內首創的盲用電子圖書行動閱讀系統，他表示，這是一款手機APP，五百萬字的電子書，利用他所設計的APP，只要十秒就可能轉換成適合視障生閱讀的檔案，未來也會持續致力於無障礙資訊系統和輔具的設計研發，讓年輕一代的視障者更輕鬆地學習。

勉視障生克服恐懼 可讀很多科系

李孝屏說，他獲得師鐸獎的肯定，能讓所有的視障學生被鼓勵和啟發，視障者不是只能學語文、做社工等工作，雖然不容易從事美術科系，但其餘大部分科系都可以讀，只要克服自己的恐懼，勇於嘗試，且願意付出心力，他做得到，其他視障生也能做得到。