賴揆︰國營事業要積極投資

2017-09-28

每個計畫都要有副總督導

〔記者李欣芳／台北報導〕振興經濟，賴內閣要國營事業做火車頭。行政院長賴清德昨表示，國營事業要積極投資，不僅讓公司得以持續發展，也讓台灣經濟可以繁榮，他特別要求各國營事業應本於公司的發展，積極提出計畫，且要如期如實完成，他並要求國營事業每個計畫都要有個副總親自督導。

不過，過去國營事業投資，部分工程計畫落後，賴清德坦言，例如台電有六個計畫工程進度落後，自來水公司、台船公司也各有三個、一個計畫落後。

賴清德昨召集國發會主委陳美伶、經濟部長沈榮津等人舉行「加速投資台灣專業會議」，賴揆會後親自召開記者會表示，他特別提醒國營事業的董事長，強調國營事業所以能成為國營事業，是因負責業務與民生息息相關，「如果抱著不做不錯，少做少錯的話，不僅公司業務無法推展，對民生經濟也是很大負面影響。」因此，賴揆特別要求各國營事業要本於公司的發展，積極提出計畫，並如期完成。

賴清德要求國營事業每個計畫都要有個副總督導，同時要成立預警機制，即國營事業在推動重要投資計畫碰到困難時，包括可能來自地方民眾不同意見、法令上的困難或是跨部會協調的問題，都應該預警，讓行政院或相關部會有機會及早解決，讓國營事業投資能順利、圓滿進行。

賴揆說，以前企業對台灣的投資不足，主要是「五缺」問題，為此他繼日前訪視經濟部關切五缺問題後，未來會另外再召集會議，持續解決相關問題，並會對外說明解決方案。

另外，賴清德表示，投資不足另一原因是投資標的。政府明年可望投入前瞻基礎建設以及五加二產業創新計畫，非常歡迎台灣企業家加入投資促參行列。