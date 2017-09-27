99歲準人瑞 照顧中風摯友25年

2017-09-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕高齡九十九歲「準人瑞」林老先生，照顧六十五歲中風臥病在床的老朋友黃福成，毅然搬到宜蘭同住，不離不棄二十五年，去年底黃福成病情加重，林老先生擔心「老老人」照顧「老人」會被拆散安置，還曾嘗試參加照服員培訓，因年紀太大被拒絕，他最大心願是陪伴老友走下去，繼續過下一個中秋！

相識30多年 兄弟相稱

林老育有一子，年輕時在基隆海關工作，退休後照顧中風父親，三十多年前父親過世，生活頓失重心，每週到宜蘭礁溪泡湯散心，在礁溪鄉湯圍溝公園結識當時三十多歲、已不良於行的黃福成，雙方相差三十四歲，因個性相投，成為無話不談的忘年之交。

單身的黃福成，在一次上工貼磁磚時，從三層樓高摔落地面，腦部受傷，從此行動不便，沒有工作的他到處流浪，因為喜歡泡溫泉，在湯圍溝公園跟林老先生牽起緣分。

幫忙翻身 就醫做復健

林老先生與黃福成以兄弟相稱，被稱為大哥的林老，看到黃福成拄著枴杖走路，孤家寡人的他無依無靠，民國八十一年從新北市移居宜蘭，照顧孤苦伶仃的「弟弟」。

兩人在礁溪租屋，住在紅磚矮房，房東被兩人情誼感動，以每月一千六百元租金便宜出租，黃福成背上原有三個拳頭大的褥瘡，這些年經林老悉心照料，還剩下直徑五公分；林老每週帶著黃看醫生、領藥、做復健，五十公斤的他幫四十公斤黃福生翻身、換藥，定期推輪椅一起去泡湯。

去年底，黃福成再度中風，住院治療後不太能說話，「九十九歲老人照顧六十五歲中風患者」曝光後，差點被拆散安置，但他堅持顧下去，林老先生的兒子想接他們同住，黃福成捨不得宜蘭家鄉而婉拒。

顧到最後 盼過下一個中秋

「一定顧到最後！」林老雖年近百歲，身手矯健、口齒清晰、應答如流。林老說，黃福成有低收入戶資格，可入住養護院，但不想離開他，聽到這席話，躺在床上的黃福成吃力點點頭，示意想跟「大哥」一起生活。

林老先生說，今年中秋節，兄弟倆還能一起團聚，擔心有一天黃被安置，曾盼參加照服員培訓，卻因年紀太大被打回票，他衷心期盼跟黃福成一起過下一個中秋，一起走到最後。

長期照護推廣協會協助兩人補充物資和申請輔具，理事長陳昱翔說，經過評估，林老不但有能力，也有照護經驗，加上民間資源提供，黃福成不一定要被安置，互稱兄弟的這對好友，有著濃得化不開的友情，在功利化現代社會難能可貴。