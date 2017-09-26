台大一天內同意借場地 自爆舞台是違建／針對中國新歌聲事件成立調查小組 田徑場原則上不再外借

2017-09-26

〔記者林曉雲、陳宜加、劉婉君／綜合報導〕台灣大學廿四日出借田徑場給中國選秀商業節目，導致學生體育課停課一週，更進而引發流血事件。台大校方昨天坦言「一天內」就同意出借，且「因為北市文化局是協辦單位」，所以出借；更自爆台大並未出具公文給北市建管處，演唱會的大型舞台恐是「大違建」。

台大代理校長張慶瑞仍在國外，台大主秘林達德出面說明並坦言，場地出借的整個行政作業確有瑕疵而須致歉，針對所有疑點，台大將成立調查小組深究，一個月內完成調查；田徑場應以教學優先，原則上「不再外借」，也研擬建立嚴格的審核機制，並邀學生參與。

教育部長潘文忠也指出，從台大第一時間提出的檢討看到，此次申請和活動核准程序上確實有不足，「如果因場地外借而限制學生更多進行教學跟活動的機會，本末倒置」。

林達德回應台大學生會要求說明事件原委時表示，演唱會主辦廠商慕婕塔公司七月十一日接洽台大體育室，申請九月廿三日租用台大田徑場辦活動。依「台大校總區運動場館管理辦法實施細則」，只要填妥申請單獲同意即可，但因廠商預訂五天半，體育室擔心有影響教學及演唱會噪音問題而不同意；廠商在八月八日「假裝」縮減為四天半，並允諾會取得附近住戶同意，再次提出申請，台大九日同意出借。

不過，主辦單位九月一日竟又要求「增加兩天」，學校竟也同意，學生會質疑整個決策非常荒謬。

台大尚未同意 機具已進駐

演唱會大型舞台恐是「違建」一事，林達德說，校方高層在九月十九日、活動廠商要求台大出具公文給北市建管處以取得舞台建照，才知有此活動案，但機具已進駐校內，其實台大迄今未出具同意公文，廠商究竟有無建照？台大不清楚。學生聞之譁然，指校方放任廠商搭建違建，「太離譜」。

至於北市文化局有無特權介入？學生質疑，體育室多次強調「活動是文化局辦的」，所以出借場地；但林達德表示，北市文化局從未出公文給台大，但也坦言首度出借田徑場，主要是考量「台大與北市文化局有很多合作」。

中國新歌聲也曾在其他學校辦活動。世新大學指出，該節目以租借禮堂居多，事先需跟總務處協調確認可使用時間，並上簽報給校長。文化大學表示，校外單位租借場地，學校會確認場館使用時間，避免影響學生。

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