竊密投中 前華亞科5主管被起訴

2017-09-26

檢聲請依薪資及犯罪所得 追徵價額

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕記憶體大廠美光（Micron）集團去年以一千三百億元收購華亞科技股份有限公司後，發現有工程師被中國相關產業挖角，涉嫌竊走公司內部機密文件，桃園地檢署接獲檢舉指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官陳貞卉偵辦，今年二月指揮桃園市調查處發動搜索並約談五名前華亞科高階主管，昨偵結依違反營業秘密法、著作權法、刑法背信及無故取得他人電磁紀錄罪起訴五人。

5人辯︰不認為是機密 離職忘了銷毀

被起訴者為四十六歲張建國、四十七歲范振航、四十歲陳嘉亨、四十一歲張永明、四十六歲張慧銘，檢方查出，五人被挖角至中國後，月薪從人民幣四．五萬到七．一萬元不等（約新台幣二十．五萬到三十二．三萬元），比起在台灣每月新台幣七萬到九萬元翻了數倍；五人辯稱，不認為帶走的文件屬機密，或離職後忘了銷毀，甚至有人坦承曾用手機拍下管線配置圖，當時是要替公司規劃空間，事後因「不知如何用手機刪照片」才沒刪除。

起訴指出，華亞科主要營業項目為ＤＲＡＭ半導體晶圓代工，去年十二月六日由美光集團收購，而中國近年強力發展半導體產業，積極向台灣挖角，張男等五人原在華亞科擔任經理級以上職務，於去年九月到十一月間、美光併購前陸續離職，轉往中國紫光集團旗下長江存儲科技公司、合肥市政府主導的合肥智聚集成電路公司等任職。

起訴指出，五人在離職前，涉嫌違反華亞科資訊安全、員工保密協定等規定，以手機拍攝、紙本列印等方式，重製華亞科無塵室維護運作以及屬於「機密」以上等級的重要營業秘密，在離職後仍持有這些資料，其中，范振航更於在職期間就將這些資料以手機拍攝、網路傳送等方式傳至中國，嚴重損害公司營業利益。

檢方依法起訴五人，同時依五人薪資及犯罪所得，一併向法院聲請宣告追徵價額。

〈span class=paperkeyword〉美光1#華亞科2〈/span〉