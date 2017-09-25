赦扁案未過 交中執會研議

2017-09-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨召開第十七屆第二次全代會，原本預計處理黨代表提案「特赦前總統陳水扁」、「二○一八年台北市長選舉民進黨自提人選」等十七案，因多名黨代表在中場休息後離席，出席人數不足，最後民進黨主席、總統蔡英文裁示，黨代表所提十七項提案全數交由中執會研議，隨即宣布散會。

蕭永達等人提案「建請民進黨勇敢承擔『特赦陳水扁前總統』的政治責任」，共有五○六名黨代表連署，連署率超過八成五。蕭永達昨於會中提出變更議程，要求將其提案提前至第一案處理，最後因人數不足而不了了之。

民進黨全代會共有三六六名黨代表出席，會中通過二○一八年縣市長提名及直轄市議員提名條例，中場休息五分鐘後，再接續處理十七項黨代表提案，但黨代表於休息時紛紛離席，會議重新開始後，僅剩一二九人在場，不滿總數五九○人的一半。

蔡英文接著裁示宣讀「大會宣言」，並表示為了黨和諧及讓議案有處理的可能，裁示十七項黨代表提案全部交由中執會研議，黨代表若有反對或不同意見，可至現場議事組登記「註記」，議事組也會就現場情形進行記錄。

但蕭永達不滿提案未處理，衝上台大聲抗議，高喊「不算！不算！」並要求清點人數、讓會議流會；經民進黨秘書長洪耀福、中常委柯建銘、高志鵬溝通後仍未果。

柯建銘會中緩頰表示，特赦扁案牽涉法律面和政治面，要充分思考，希望大家不要因為這個案子不愉快，因人數不夠，懇請主席將大會宣言念完後，再行散會；主席蔡英文最後裁示，將十七項提案送交中執會研議，並宣布散會。對此結果，陳水扁之子陳致中在媒體群組中回應「無言」。

陳菊：應給總統妥適處理空間

高雄市長陳菊會前受訪表示，她有參與特赦扁連署，所有黨代表對此案很關心，但她強調，蔡總統是全民總統，必須尊重憲政體制，所有黨代表應給蔡總統適切、妥適處理的空間。

前行政院長蘇貞昌受訪也說，他認為應特赦扁，一個前總統關了這麼久，又有病，趕快讓這個紛爭終止，對社會也比較好，但他也強調要尊重總統的職權，相信蔡總統有智慧做出最圓滿的決定。