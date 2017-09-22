新聞分析》到底是誰害了邱豐光？

2017-09-22

記者邱俊福／特稿

台北市長柯文哲認為換警察局長一事被中央「突襲」，昨天為此缺席交接儀式，但深究原因，台北市近來多次維安出狀況，卻始終不見有相關警察主官遭懲處或撤換，不僅給人賞罰不明之感，甚至憂心螺絲鬆動，才會迫使中央跳過柯，直接以檢討世大運開幕式重大維安疏失為由，罕見調動多位高階警官。

事實上，此次人事調整，外界看法分成兩種，一是認為警察人事權一條鞭，中央根據治安需要，調派適合人選，並無不妥；另一方則認為，地方首長需為治安負責，中央應給予更多尊重。

回想今年四月間，反年改團體阻擋官員、立委進入立院，許多立委遭到衝撞、潑水，甚至連桃園市長鄭文燦都被打到肋骨裂開。六月底，總統蔡英文赴北投出席「三軍六校聯合畢業典禮」，儘管警方出動上百人維安，總統車隊仍遭反年改團體阻擾與拍打，加上世大運開幕式維安出現問題，造成外國選手不敢入場；但發生一連串事件後，負責維安工作的分局長等警察主官，卻無人被懲處或撤換。

柯文哲當時應該試想「棄俥保帥」的可能性，試想，倘若對部屬出現的疏失，一概刻意保護，而無人需為此負責，難道中央不會認為「既然你不管，就由我來管」，不然未來將如何要求貫徹治安工作？

退一步想，如果之前發生維安狀況後，第一時間對失職人員做出調職或適當懲處，就可讓第一線主官繃緊神經，上緊發條，或許就不會再出狀況，更不至於出現柯文哲抱怨的「突襲事件」。