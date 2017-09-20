林口長庚濫用子宮鏡抽審 健保署：7成2非必要

2017-09-20

核減健保給付 將追討59萬

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕林口長庚醫院日前遭爆疑濫用子宮鏡檢查造成孕婦死胎，衛福部昨公布調查結果，健保署抽審四○四件林口長庚子宮鏡檢查病歷，高達七十二％被認定為非必要而需核減相關健保給付，甚至有一名婦人三年內接受二十五次子宮鏡檢查，二十次被認定為非必要檢查；健保署將追討健保給付共約五十九萬元。

健保署長李伯璋表示，委託專業婦產科專家抽審林口長庚子宮鏡檢查病歷，鎖定近三年曾做逾五百件檢查且執行率高於三．三五％的醫師，及重複受檢逾十次的病人，抽審四○四件，結果有二九一件遭核刪，理由為「非必要檢查／不符健保適應症」、「過於頻繁／重複檢查」等。

健保署也彙整其他醫院資料而比對指出，過去三年醫學中心婦產科門診就醫平均每年約五十五萬人，林口長庚占十五％；醫學中心平均每年子宮鏡檢查為一．八五萬人，林口長庚占四十七．四％，若檢視婦產科門診病人接受子宮鏡檢查比率，各醫學中心平均受檢率三．三五％，林口長庚則約十．五％，相差約三倍。

有人3年內接受25次檢查

李伯璋指出，三年內重複子宮鏡檢查逾十二次的病人更發現有五人，光林口長庚就占四人，其中一名子宮內沾黏患者更多達二十五次，專家認為有二十次非必要而核刪。

而過去三年全國執行子宮鏡檢查五百次以上、執行率高的醫師共二十位，李伯璋強調，林口長庚就高占十四位，雖然均有執行檢查而非虛報，但審查結果確認有不合理之處，將追回相關健保給付，未來也會擴大查核、加強管理。衛福部醫事司科長呂念慈說，已與桃園市衛生局赴林口長庚實地查核，帶回病歷資料並約談相關醫師中。

長庚：將備齊病歷再申復

長庚醫院昨則發布聲明稿指出，用子宮鏡診察都是有醫療需要，包括發現子宮內膜癌的癌前病變等，長庚也強調將備齊病歷後再向健保署申復。

對於健保署指有婦人三年內接受廿五次檢查，長庚醫院發言人黃璟隆說，這名四十一歲患者曾在其他醫院做過兩次子宮肌瘤切除，卻發生嚴重子宮腔沾黏，但又希望做試管嬰兒，因此須利用子宮鏡治療分離沾黏；醫師記載病歷不夠詳細，讓健保署誤解做了不必要檢查，長庚做的子宮鏡多用於治療和診斷，不是只有檢查。