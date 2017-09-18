電腦「挖礦」挖到火燒厝 蔣友青疑「比特幣礦場」投資者

2017-09-18

電腦不關機運作 致電線走火

〔記者曾健銘、徐聖倫／新北報導〕新北市三重區中正北路一處公寓二樓十二日發生火警，消防人員趕抵，發現屋內是「比特幣礦場」，這處裝有十餘台電腦的機房，疑因二十四小時不斷電挖礦（運算），意外導致電線走火，特別的是，許久未露臉的「蔣家第四代」蔣友青昨下午突現身火場，與另名貌似工人的男子查看屋內毀損情況，外界猜測，蔣有可能是俗稱「礦工」的比特幣礦場投資者，才到場善後。

火警發生在十二日傍晚六時許，消防人車抵達時，住一樓的房東已自行用滅火器撲滅二樓火勢。消防人員發現屋內架設超過十部電腦、散熱風扇，宛如小型機房，事後才知原來是專挖比特幣的機房。

蔣疑到場善後 不願多談此事

此起火警原本並未引起外界太多注意，但有電子媒體事後返回該民宅要補拍畫面時，意外直擊到許久未露臉的蔣友青也在場，蔣一度站在陽台邊抽菸，邊與貌似工人的男子談話，看來眉頭深鎖。

據了解，該民宅是李姓女房東租給陳姓女房客，對於蔣友青為何出現在該民宅？外界猜測他有可能是礦場投資者，本報昨聯絡上蔣友青，他不改一貫「有個性」的態度表示：「你自己找吧！我不喜歡媒體你應該知道的，我對每個媒體都非常不禮貌你不知道嗎？」針對比特幣機房一事不願意多談。

蔣友青四年前曾因寄信恐嚇台北美國學校師生而吃上官司，之後即很少在媒體上露面。

電腦解題獲比特幣 有如挖礦

據指出，比特幣屬全球通用的加密虛擬貨幣，目前一枚行情約十萬台幣，是目前最知名且最昂貴的加密貨幣；為了獲得比特幣，網友必須透過電腦解答數學難題，因過程就像開採礦物般，故又稱為「挖礦」。

由於挖礦過程中需要電腦長時間計算處理，幾乎都是二十四小時不斷電作業，砸大錢購買高階顯示卡、ＣＰＵ組裝高階電腦，架設機房的「礦工」大有人在。