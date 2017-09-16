八兆韓元投資中國 樂天不堪抵制恐崩盤

2017-09-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓第五大企業集團樂天集團因提供「戰區高空防禦飛彈」（ＴＨＡＡＤ，簡稱「薩德」）用地而成為中國眼中釘，旗下最賺錢的連鎖超級市場「樂天瑪特」屢遭中國行政手段騷擾，生意一落千丈，十四日傳出決定出售的消息後，據韓聯社十五日報導，中方可能進一步加強抵制樂天在中國的其他投資事業，使樂天在中國投資的八兆韓元（約台幣二二九八億元）項目全面崩盤。

韓聯社指出，樂天是在本月三日北韓進行第六次核試驗、促使南韓文在寅總統決定部署剩下的薩德發射車，中韓關係恐將進一步轉冷後，決定放棄中國境內前途黯淡的「樂天瑪特」業務，以中國境內一一二間樂天瑪特店面及業務全部轉讓為目標，但也不排除各店分別出售的談判條件，已委託跨國投資集團高盛負責交易。樂天瑪特二○○七年準備進軍中國以來，先後投資逾三兆韓元（約台幣八六二億元）。

含樂天瑪特在內，樂天集團共有包括零售、食品、旅遊服務等廿二家子公司進軍其海外最大市場中國，投資額高達八兆韓元（約台幣二二九八億元），其中以樂天瑪特占整體營收近卅％為最高，因此店面易主的決定，預計會衝擊另廿一家業務。不過，中國境內流通業已呈飽和狀態，樂天瑪特期待外國企業收購的美夢，短期間可能不易成真；加上中國政府可望乘勝追擊加強抵制，樂天上述投資恐面臨全面崩盤。