迎戰2018 民進黨北市議員：柯Ｐ不是唯一

2017-09-14

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕民進黨中執會昨通過的二○一八年直轄市長提名條例，對於非執政直轄市，保留「特殊選情考量」可授權中執會決定的彈性空間，也被解讀為預留與台北市長柯文哲合作空間的「柯文哲條款」。但民進黨台北市議員、市黨部昨口徑一致認為該條款不只針對柯；北市府發言人劉奕霆則未予以回應，市府高層則透露，柯文哲自認是站在被民進黨決定的一方，此時不適宜多說什麼。

市府高層：柯「被決定」 不便多說

民進黨台北市議員李建昌說，民進黨要金門、花蓮等縣市保留空間與無黨籍結盟，該條款不是只針對柯文哲，二○一八年台北市長選舉決定權在總統蔡英文，只要柯不要太過分，綠營與柯結合機率滿高的，「因為小英不要讓他（柯）選二○二○，所以機制還是會推演下去」；「但如果柯文哲雞雞歪歪、惹惱民進黨，會有一股勢力反對他（柯），不無可能自己推人參選。」

柯文哲過去因台北農產運銷公司人事案、前瞻基建預算案等，槓上民進黨及中央部會官員，民進黨秘書長洪耀福日前更提出警告「很多民進黨支持者都覺得柯文哲不是自己人」，柯八月十六日赴民進黨中央拜會洪耀福，被視為「破冰之旅」。

但當時與會者民進黨市議員許淑華認為，中執會新增條款和柯文哲與洪耀福「破冰」無關，只是要把民進黨二○一八版圖擴大；民進黨尚未確定黨內北市長參選人，並延續二○一四年模式與柯比民調高低，因此柯若再犯錯，綠營真的會找別人選北市長，柯不是絕對、不是唯一。

民進黨台北市黨部主委黃承國也表示，中執會新增條款並非針對柯文哲，也不一定只有柯能適用，中執會事先在提名條例中明訂該法源，是未來碰到特殊選情時，才能有個機制可以處理，也避免爭議。

王世堅籲綠營 勿再被柯感情勒索

綠營北市議員王世堅認為，這就是「柯文哲條款」，他將於九月廿四日全代會表達反對意見，民進黨應向人民說明，由人民做正確選擇；他批評柯是過期鮮奶，難道民進黨要幫柯改標再上架？綠營應自己推一組參選人，不該再被柯感情勒索、綁架選票。