閣揆立委週四便當會 林規賴隨

2017-09-10

〔記者李欣芳／台北報導〕林全內閣時期由行政院副院長每週一主持的「行政立法政策協調會報」，在賴清德接任院長後，將改由新任行政院秘書長卓榮泰主持，賴揆也認為林全過去每週四與民進黨立委舉行便當會溝通重要政策的這個平台不錯，決定維持，目前規劃廿一日召開便當會，與黨籍立委會商廿二日立法院開議後的新情勢。

蔡賴每週定期會見

行政院高層昨表示，新閣揆賴清德與蔡總統有需要定期會面，總統府發言人林鶴明表示，總統與賴院長的定期會見每週都會安排。

行政院將在十八日新閣首次召開的行政立法協調會報中，與民進黨立委共同會商立法院新會期要推動的優先法案，民進黨團本週將先就要推動的優先法案初步交換意見。由於賴清德本週一將到立法院拜會朝野黨團，當天就會與民進黨團幹部會面，因此本週一還不會召開首次行政立法協調會報，要到十八日才開首次會議。

知情官員表示，包括財政部的稅改方案、明年度中央政府總預算案、中選會委員的同意權審查等，可望列為行政院在立院新會期要推動的優先法案或議案，至於外界揣測針對「一例一休」的修法，未來經行政院與民進黨立委會商後，也可能列為優先法案，但尚待討論。

由於前副閣揆林錫耀曾任民進黨秘書長，與立委熟稔，過去每週一的行政立法協調會報都由林錫耀主持，新內閣上任後，賴清德在八日召開政務會談，確認未來將由新任副閣揆施俊吉督導財經法案，新任行政院秘書長卓榮泰因曾任立委，又與民進黨各派系人馬熟識，賴清德因此在會中裁示日後的行政立法協調會報由卓榮泰主持。

賴清德辭去台南市長接任閣揆後，失去當然中常委資格，未來將由卓榮泰代表行政院列席民進黨中常會，與民進黨溝通政務的推動。