政院︰稅改為創造稅制公平

2017-09-02

〔記者李欣芳、盧冠誠／台北報導〕財政部昨公布稅改方案，行政院發言人徐國勇表示，政府推動稅改的目的，主要為了創造稅制公平，改善貧富差距及促進投資。總統府發言人林鶴明則表示，租稅政策應隨經濟發展不同階段滾動檢討，過去關於稅改的思考一直都有，現在終於可以開始推動，代表政府改革的企圖與決心。

不過，財政部公布的稅改方案，還不是最終定案，財政部下週將向行政院長林全簡報，提報行政院院會通過後，再送請立法院審議。

徐國勇表示，稅改對投資、貧富懸殊、個人生活都有很大關聯性，稅制如果公平，不僅有助解決貧富懸殊問題，也可以促進投資，投資意願與稅制有相當關係。他說，稅改是重大政策，政府會在不影響整體稅收的前提下，推動對人民有利的改革。

中央銀行昨也發布新聞稿支持稅改方案，指財政部若有足夠的財政空間來實施擴張性財政政策，搭配央行貨幣政策，可共同促進總體經濟穩定。央行表示，「廢除兩稅合一，合情合理」，兩稅合一造成國庫稅收大幅流失，且違反租稅公平原則、加重所得分配不均，且兩稅合一上路後，投資並未增加。

對於股利所得課稅新制，央行指出，不論甲案或乙案，可望不增加中低所得者稅負，且可縮小內外資稅負差距，由原先十六％降至約三、四％，也可避免「假外資」的問題。

央行並指出，自二○一○年將營所稅由二十五％降至十七％後，吸引企業投資的效果並不明顯，國內投資率仍下降，可見稅負並非影響企業投資意願的主要因素，這次營所稅調高至二十％，仍低於主要國家。